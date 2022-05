El presidente del Club Nacional de Montevideo arremetió contra Estudiantes

José Fuentes se expresó en contra de la resolución de la Aprevide, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de prohibir el ingreso de hinchas del club nacional como visitante a las canchas. Acusó al club Estudiantes de La Plata de no brindarle a los visitantes la debida seguridad, ‘‘Estudiantes tenía vendido todo el estadio y debió hacer una tribuna prefabricada, que dicho ya de paso era súper pequeña, con 1800 personas que estaban todas apretadas’’ denunció Fuentes.

La carta que el gobierno bonaerense le envió a la CONMEBOL no fue bien recibida por el presidente del Club Nacional de Montevideo, que aseguró que viajará con su vicepresidente a tratar el tema personalmente con las autoridades de la provincia. En su opinión una resolución tan grave no puede ser elevada por un gobierno provincial, y que no debería castigarse a todo el club por los hechos que realizaron unos pocos.

“Repudiamos que se haya tirado una bengala o roto los baños, nos haremos cargo como corresponde, no nos gusta pasar por esta situación o destinar dinero para estas cosas pero lo vamos a hacer. Ahora nos parece sumamente injusto y desmedido que por ese hecho se englobe a toda la parcialidad de Nacional, a gente que fue a pasear con amigos o familias, sin ninguna intención de generar problema” afirmó Fuentes.

También habló sobre las decisiones del club platense con el equipo visitante, sobre todo de la tribuna cedida a los hinchas del nacional. La trató de ‘’jaula prefabricada’’ y señaló que la ubicaron entre dos tribunas de Estudiantes, una de ellas la popular donde se ubicó la barra brava del pincha. Remarcó una chicana macabra por parte de Estudiantes, donde hinchas del albirrojo colgaron un maniquí con la camiseta del Club Nacional y una foto pegada de un hincha uruguayo asesinado hace poco tiempo.

“No tratamos de justificar estos hechos que rechazamos, pero sí hay que ver todo el contexto, todo lo que se produjo con las provocaciones permanentes de parte de la hinchada de Estudiantes, con camisetas y banderas de Peñarol, con agresiones a un fotógrafo y pedradas en la cabeza a hinchas de Nacional que también tenemos documentadas” señaló el presidente del Club de Uruguay.

‘‘Estudiantes tenía vendido todo el estadio y debió hacer una tribuna prefabricada, que dicho ya de paso era súper pequeña, con 1800 personas que estaban todas apretadas’’, dijo Fuentes y continuó: “Lamentablemente con el lugar que nos dieron ellos era casi lógico que eso iba a pasar, y por eso nuestro departamento de seguridad desde el 8 de abril empezó a elevar sus quejas por el lugar que nos habían adjudicado”.

Ante estos dichos el vicepresidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, minimizó las quejas elevadas desde el Club Nacional ‘’Y escuchar que la culpa es del codo habla de la mediocridad con la que se analiza el fútbol”, negando cualquier responsabilidad del club por lo sucedido. José Funes no se quedó callado y le respondió “Lo de Verón no lo entendí, seguramente lo que ellos están haciendo es tratar de cubrirse porque son conscientes de que esto no podía ser y que ellos priorizaron el dinero antes que la seguridad. Debe ser un mecanismo de defensa, otra cosa no lo puedo entender porque Verón conoce la realidad del fútbol y sabe que esas cosas pueden pasar”.

Funes hizo hincapié en que no se trata de que esto fue culpa de uno u otro, sino que se tendría que haber realizado un esfuerzo en conjunto entre los dos clubes y siente que Estudiantes no hizo lo necesario para asegurar la seguridad de los hinchas uruguayos. “Cuando vino Estudiantes a Uruguay, Nacional destinó una tribuna entera y perdió dinero priorizando la seguridad de la gente de Estudiantes. Y no hubo un sólo inconveniente”