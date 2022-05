Cristina Kirchner: “Siempre me sentiré parte de un proyecto colectivo"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó esta tarde, en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, una ponencia y además recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus).

En el Salón de Convenciones Gala de la capital chaqueña, disertó sobre ‘Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática’, luego de recibir los símbolos de su distinción: el título académico, una estola y una medalla.

El Consejo Superior de la universidad tomó la decisión de distinguir a la expresidenta y actual vicepresidenta por “su trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato”, según expresó la institución académica en un comunicado.

En ese marco, Cristina Kirchner señaló: “Siempre me sentiré parte de un proyecto colectivo que cumplió una verdadera hazaña institucional y democrática en la Argentina posterior a la crisis de 2001 donde todo voló por los aires.

Y destacó: “El capitalismo se ha independizado de las ideologías. Hoy es un sistema de producción de bienes y servicios, a escala global, y el más eficiente hasta ahora. Hoy, el más exitoso es el de China. Como peronistas, el capitalismo de Estado para nosotros no es una novedad. Pero siempre tienen mejor prensa las ideas europeas”.

En cuanto a los aumentos desmedidos, señaló: “Todos los meses te rompen la cabeza aumentando el precio de Internet. Hoy los Estados carecen de instrumentos adecuados para dar respuesta a las múltiples necesidades que tiene la sociedad. También es inevitable la profunda concentración, cada vez más acentuada, de la riqueza”.

“Hay que alinear precios de los alimentos, tarifas, salarios y jubilaciones, porque si no, se van a beneficiar cuatro vivos, agregó, y destacó que “no es un problema de buenos y malos, es un problema de intereses en el orden global, nacional, local, en tu vida, en el barrio”.

Sobre la pandemia, la vicepresidenta expresó que “si algo demostró es que el discurso liberal de que el Estado molesta y no sirve, no va… Si estamos vivos, es porque hubo Estados que pusieron plata en los laboratorios para que investigaran y fabricaran vacunas”.

También se refirió a la pobreza: “La plata no alcanza, no se llega a fin de mes. Un segmento de los trabajadores en relación de dependencia ahora son pobres, esto nunca había pasado. La pobreza antes estaba en los sectores informales, precarizados y vulnerables. Esto es producto de dos políticas, la concentración de los ingresos y salarios bajos. Si tenemos un modelo de producción con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central. Si faltan dólares, hay que revisar algunas cosas porque alguien, o algunos, están fallando”.

En materia de Justicia, Fernández de Kirchner dijo: “Cuando alguien propone ampliar una Corte Suprema para que sea federal, lo cuestionan. Hoy cuatro personas de la Corte están decidiendo sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los habitantes de Argentina”.

El poder fue otro de los ejes de su discurso: “Hoy no hay poder en el mundo sin que esté asociado a lo mediático, para hacerles creer a la gente cosas que no son. En la Argentina, el poder mediático está más concentrado que en ninguna otra parte del planeta, y presentan como malo lo que es bueno, y como muy bueno que cuatro personas decidan sobre la vida de todos nosotros”.

Asimismo, la vicepresidenta se refirió a las versiones de internas dentro del oficialismo. “Se plantea que hay una pelea en el Poder Ejecutivo. Según el diccionario, pelea es pegar. Yo no le pegué a nadie, a mí tampoco me pegó nadie. Pelea, no es. ¿Qué otra cosa podemos estar haciendo? Discutir, que es una forma de interlocutar. ¿Y el ´debate´? Es una discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas. No creo en las casualidades, menos con cierta prensa”.

“Elegí a una persona para Presidente que me había criticado duramente desde 2008 hasta ese momento, y lo elegí porque no representaba a ninguna fuerza política. ¿Alguien piensa que puedo decidir las cosas por enojo o una cuestión de poder? Además de una decisión política, fue un acto inteligente, y el Presidente pudo decidir quién integraría su Gabinete”, recordó.

Cristina Kirchner manifestó además: “Siempre tratan de asociarme a las malas emociones. Y la verdad es que tengo muchísimos defectos, pero nunca decido las cosas a través de mis hormonas, sino a través de mis neuronas”.

Cabe mencionar que los encargados de entregar los atributos del lauro a la vicepresidenta fueron el rector de la Uncaus, Germán Oestmann, y el vicerrector, Manuel García Sola, con el acompañamiento del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

La importancia de las universidades nacionales

Luego de hacer su ponencia, Cristina se acercó a la militancia que estaba fuera de la casa de estudios y ante los jóvenes que la aguardaban destacó “la importancia” que tuvo durante su gestión la política de apertura de universidades en varias provincias del país.

“Cuando tomamos decisiones como construir universidades para que los jóvenes no tengan que emigrar y tengan que estudiar en sus provincias, lo hicimos porque queríamos que la gente pueda estudiar en los lugares en los que nació”, les dijo la vicepresidenta, quien al mismo tiempo calificó como “una ventaja” venir de un hogar en el cual a los jóvenes les puedan “solventar el estudio” y la posibilidad de “no haber tenido que salir a trabajar” en la niñez.

Señaló que cada realidad “no debe confundirse” y, por ello, se debe mirar el mundo “comprendiendo al otro”. “Mi propia situación no me lleva a confundirme, no podemos mirar el mundo a partir de lo que nos pasó a nosotros, sino comprender al otro. Por eso, hoy y siempre, compañeros y amigos del Chaco, muchas gracias. Siempre la patria es el otro”, concluyó.