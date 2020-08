El protocolo de la AFA, paso por paso

La reunión entre los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno nacional significó la confirmación del regreso de los entrenamientos para los clubes de la Primera división. Los diferentes planteles regresarán a las prácticas el próximo lunes 10 de agosto, y la AFA ya tiene el protocolo de seguridad para evitar cualquier tipo de contagio de los participantes.

En el informe presentado por el ente que regula al fútbol argentino, los dirigentes lo dividieron paso por paso para definir todos los protocolos por la pandemia. En primer lugar, la AFA sugirió la presencia de un médico en cada uno de los entrenamientos de los diferentes planteles, como así también afirmó que solo se podrá jugar al fútbol cuando se garantice la seguridad de los deportistas y de la sociedad en general.

En el principio del protocolo, la Asociación del Fútbol Argentino aclaró las obligaciones durante las prácticas:

- Se deberá respetar la distancia entre personas, de al menos 1,5 metros, y no podrá haber más de seis jugadores por sesión de entrenamiento en la misma cancha.

- Evitar las concentraciones durante la primera y la segunda etapa del regreso a los entrenamientos.

- Los jugadores son los únicos exceptuados de utilizar barbijos. Todos los demás presentes en la sesión de entrenamiento deberán usar obligatoriamente el tapaboca durante la totalidad del tiempo.

- No se permite la mezcla de equipos de trabajo. Si una determinada cantidad se entrena con un grupo de seis jugadores, no podrá hacerlo con otro grupo diferente luego.

- No es conveniente que en el mismo turno entrenen jugadores de la misma posición, lo que quiere decir que no podrán trabajar juntos todos los delanteros o todos los mediocampistas, etc.

- Cada jugador deberá concurrir con su propia hidratación, como así también se deberá desinfectar el equipamiento deportivo regularmente.

Por otro lado, el ente que regula el fútbol nacional también comunicó los pasos a seguir para los test antes del comienzo de los entrenamientos:

- El primer test se realizará 72 horas antes de reanudar la actividad para evitar los falsos negativos. Además, el segundo test se llevará a cabo antes de la primera sesión de entrenamiento, y luego será semanalmente.

- Hacer un seguimiento de cerca a los participantes para advertir síntomas típicos de la gripe, aislar a los afectados y contactar inmediatamente con el médico en caso de detectar afecciones respiratorias.

- En caso de un positivo, el afectado no podrá realizar ninguna actividad futbolística y deberá seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias del país.

Por último, en el comunicado se notificó acerca de los traslados para la seguridad de los futbolistas y de todos los trabajadores de los clubes. Los jugadores deberán ir de sus casas a las instalaciones en medios de transportes seguros para la salud. Los mismos podrán ir en sus autos particulares de a dos personas, aunque con barbijos y sentados de forma diagonal.