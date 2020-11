El próximo sábado será la última prueba ante Australia y se definirá el Tres Naciones

El presente de los Pumas quedó opacado tras su presentación ante Nueva Zelanda. Quedó claro que no es el peor equipo del certamen, pero tampoco es el mejor. El poco tacto que tuvo la UAR a la hora de homenajear a Maradona en la presentación del seleccionado nacional es un condimento agregado que se le suma a la pálida imagen que se vio en el rendimiento del equipo dentro del campo de juego.



Lejos del nivel que de aquel equipo que hace dos semanas consiguió la tan ansiada victoria histórica ante los All Blacks, los Pumas deberán dar vuelta la página y dejar este fin de semana atrás para volver a enfocarse en lo que viene. Tendrán que jugar la revancha ante los Wallabies locales, el próximo sábado desde las 5:45 de Argentina.



Tras la goleada sufrida ante los hombres de negro, las chances matemáticas de que los conducidos por Mario Ledesma puedan quedarse con el certamen dependen de prácticamente un milagro. Del otro lado, el equipo australiano también necesitará alcanzar una goleada extrema para poder consagrarse campeones.



Gracias a la suma del punto bonus, los All Blacks mandan en tabla de posiciones con 11 unidades por sobre los 6 puntos que cosechan Los Pumas y Australia a falta de un partido. La notable diferencia que le dará el campeonato está en la suma de puntos a favor para los neozelandeses, donde acumulan una diferencia de 64 puntos.

Para conseguir el milagro en el último capítulo, el Seleccionado Argentino deberá aplastar a lo Wallabies por una amplia diferencia de 93 puntos, mientras que los locales tendrán que hacer lo propio pero aún por más, llegando a la suma de 101 puntos.



Todo indicaría que el trofeo quedará en manos de Nueva Zelanda, que recuperara el título de campeón en esta competencia, logrando su coronación número 17° en el hemisferio sur.