El regreso de Messi, bajo la lupa de los expertos

Por algo, uno es el Barcelona y el otro es el Mallorca; por algo uno está en la cima y el otro pelea el descenso; por algo uno tiene un presupuesto millonario y el otro no; por algo uno es una colección de estrellas y el otro tiene como figura a un japonés de 19 años.

Aunque el Barcelona jugó de visitante, el 4 a 0 tuvo relación total con lo que fue el partido.

En España tienen la maldita costumbre de que los equipos paran dos líneas de cuatro y no suelen presionar. Eso hizo el Mallorca y le cedió la iniciativa a uno de los rivales más potentes en cuanto a riqueza técnica e individual de sus jugadores.

Barcelona jugó con un 4-3-3, además de Messi, tuvo un gran nivel Vidal, copando toda la cancha, y los laterales pasaron al ataque siempre. El equipo, a diferencia de los otros, sabe presionar alto y achica hacia adelante. Mallorca apenas pudo inquietar de forma esporádica a través del chico oriental de 19 años.

Messi tuvo presencia en todos los goles y encima convirtió el cuarto. Tiene un recorrido muy corto en la cancha porque lo encierran y porque el Barcelona presiona muy adelante. Esto es lo que no pasa cuando viene a la Selección argentina, que no presiona alto. En este partido Messi vio pasar la mayoría de las veces la pelota muy cerca de él. Y eso hace que se le facilite todo. Juega en espacios cortos, con poco recorrido y con un equipo que presiona hacia adelante. Los partidos se juegan casi siempre en tres cuartos de cancha y allí es donde se destaca y despliega todo su potencial. En Barcelona no traslada la pelota y en cambio en la Selección lo tiene que hacer por la forma de jugar. Jugó un gran partido y creo que en España siempre para Messi va a estar todo servido.