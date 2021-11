El retiro del Kun Agüero aún es una incógnita

Hace unas semanas atrás, el delantero Sergio Agüero generó el desconcierto de todo el mundo del fútbol al retirarse del campo de juego tomándose el pecho. Sin embargo, esto no fue lo que más generó intriga entre los fanáticos, sino que después se dio a conocer que sufre una afección cardíaca y que estará, por lo menos, tres meses fuera de las canchas. A raíz de esta situación, las especulaciones con el retiro del ex Manchester City empezaron a tomar fuerza y durante el fin de semana, la incertidumbre comenzó a reinar. En España aseguran que el argentino brindará una conferencia en los próximos días para anunciar su retiro definitivo.

Dicho esto, en la jornada del sábado, el periodista catalán Gerard Romero anunció en su canal de Twitch: “Puedo confirmar que el Kun Agüero se retira del futbol. Después de valorar las situaciones que pasaron los últimos días y lo que le comunicaron los médicos decidió dejar el fútbol. La próxima semana el Kun dará una conferencia de prensa para anunciar su salida del fútbol por un tema de salud. No recomiendan que siga con la práctica del fútbol y el Kun lo tiene decidido. La próxima semana lo anunciará”.

Xavi puso paños fríos

Esta información tomó escala mundial rápidamente y los principales medios catalanes la llevaron a su portada. “Las peores noticias sobre el futuro del Kun Agüero”, advirtió el medio Sport. “El Kun anunciará su retirada la próxima semana”, complementó el portal Mundo Deportivo. De todos modos y ante el revuelo generado, Xavi brindó una conferencia después del triunfo ante el Espanyol y se encargó de calmar las aguas.

En este sentido, el exmediocampista e histórico del Blaugrana comentó: “Del Kun Agüero no sé nada, hablé con él el otro día y lo que ha salido no es cierto. No tenemos esta información, no sé de dónde sale. Él está tranquilo, le dije que fuera viniendo cuando se encontrara bien. Es un tema médico. Hay que esperar”.