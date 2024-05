El Rojo ganó y avanzó en Copa Argentina

Esta semana comenzaron los 16vos de Copa Argentina, donde Talleres de Remedios de Escalada sorprendió derrotando a Racing y ayer por la noche fue el turno para Independiente, que finalmente tuvo un final feliz a comparación de su clásico rival, ya que derrotó por 2-0 a Juventud Unida de San Luis, gracias a los goles de Alexis Canelo y Alex Luna, para avanzar a la siguiente fase.

A pesar de que el primer tiempo del Rojo fue flojo, con un buen comienzo, pero después sin ideas en el juego, tuvo la más clara sobre el final con un gol insólito que erró Canelo abajo del arco tras un pase al medio de Mauricio Isla. A su vez, los puntanos aprovecharon ese mal momento del Rey de Copas y casi abren el marcador con un córner olímpico que no entró de milagro. Sin embargo, en el complemento la cosa cambió y el equipo de Carlos Tévez ganó de manera justa.

Siendo más punzante desde el inicio de los segundos 45 minutos, los de Avellaneda de a poco comenzaron a ser muy superior al equipo del Federal A, tanto desde lo futbolístico como desde lo físico. Así fue que a los 61 minutos, después de un gran córner de Adrián Sporle, Canelo se tomó revancha y con un excelente cabezazo puso el 1-0 para calmar las aguas y darle tranquilidad al hincha que fue hasta al estadio de Lanús y reclamaba una mejor actuación.

A partir de esa ventaja, fue todo más que nunca de Independiente que siguió teniendo chances para que el marcador sea más amplio, pero no las supo aprovechar y en estas se encontró con grandes respuestas del ex Estudiantes, César Taborda. Sobre el final, Juventud Unida fue con más ímpetu y orgullo que juego, pero a pesar del partido de par a par, salvo una chilena de Géronimo Salinas, no tuvo las ocasiones claras como para igualar el encuentro.

Llegando a los 90 minutos y tras un pelotazo largo, Luna aprovechó unos desajustes defensivos para quedar mano a mano con Taborda y darle un toque sutil a la pelota que ingresó al arco para la tranquilidad total de Tévez y el 2-0 final.

La novedad de la noche también estuvo en el debut del pibe de 16 años, Tomás Parmo, a quien le tiene mucha fe como la próxima joya de Villa Domínico. Luego de este triunfo, el Rojo espera por El Porvenir o Godoy Cruz en los octavos de final de la Copa.