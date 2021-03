El TC 2000 y el Súper TC 2000 salen a la pista en el Gálvez

Hay grandes noticias para los amantes de los fierros. Comienza el campeonato 2021 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Desde hoy se prenderán los motores para dar inicio a los primeros entrenamientos. El Súper TC 2000 saldrá a pista a las 17.30 para realizar una sola tanda de ensayos libres, al mismo dibujo del 8, y con pocas novedades en el movimiento de pilotos ya que el más rutilante pase fue el del santafesino Facundo Ardusso del Renault Sport Team al Honda Racing.

/La gran novedad en esta categoría será la incorporación del Push to Pass, que consiste en que los pilotos podrán utilizar potencia extra durante un determinado lapso y en una determinada cantidad de ocasiones a lo largo de la carrera.



La diferencia entre la potencia permanente de los motores y la que se consiga adicionalmente será de 40 HP, y de todas maneras, hay cuestiones que dependerán de la extensión y las características de los circuitos donde se corra.



Es importante destacar que el dispositivo solo se usará en las competencias finales y no en las carreras clasificatorias, y que la cantidad de “disparos” será la mitad del número de vueltas que tenga la carrera. Su duración se calculará en un tercio del tiempo de una vuelta al circuito, es decir, si en un giro que está registrado en 1m30s la potencia extra tendrá una duración de 30s.



Por otra parte, el sistema impedirá ser usado en un mismo sector de la pista dos vueltas seguidas, y otro dato importante es que el Push to Pass no estará disponible para probarlo en entrenamientos ni clasificación.



En tanto a la división menor del TC 2000, tendrá programados los entrenamientos para llevarse a cabo en dos tandas en el horario de las 9 y 9.50, y posteriormente, a las 12.30 se iniciará la clasificación y a las 15.23 se largará el Sprint a 25 minutos más una vuelta al trazado número 8 de 3.380 metros de extensión.



Cabe destacar que podrán asistir una cantidad limitada de espectadores al coliseo porteño, con los protocolos sanitarios vigentes y distancia social, para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.