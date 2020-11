El tenis del futuro

De La Plata al mundo surgieron grandes deportistas. Desde futbolistas reconocidos con trayectoria internacional como Sebastián Verón o Guillermo Barros Schelotto, hasta jugadoras de hockey campeonas como Majo Granatto, o uno de los últimos capitanes que tuvieron Los Pumas en rugby, como lo fue Agustín Creavy.

Ahora parece que llegó el turno del tenis. Thiago Tirante, un joven que venía pidiendo pista en los últimos años en el circuito junior del tenis mundial, logró llegar a dos finales en los últimos 10 días.

Si bien el último domingo perdió, la realidad es que viene sumando puntos y acumuló un título en Túnez, en donde mostró sus credenciales para pelar por algo grande en el tenis profesional.

En contacto con El Clásico del diario Hoy, desde Túnez, esta joven promesa del deporte local contó su experiencia de entrenar tanto con Roger Federer como con Rafael Nadal, y su inserción en el tenis profesional.

–¿Cómo fueron tus primeros “raquetazos” en La Cumbre y en qué momento te diste cuenta que querías dedicar tu vida al tenis?

–Nací y me crié hasta los cinco años en el club La Cumbre Tenis, propiedad de mis abuelos y donde actualmente trabajan mis tías. Empecé a caminar a los nueve meses ya con una raqueta en la mano, y mi primer torneo fue de muy chico, creo que tenía seis años. El click en la cabeza se dio cuando, a los 12 años, fui a un Sudamericano representando al país, el hecho de jugar en el exterior y ser reconocido a nivel mundial me terminó de convencer que era lo que quería para mi vida.

–¿Qué dejaste de lado para perseguir tus sueños y qué rol tienen los afectos en todo esto?

–Mi familia hizo lo que pudo para que yo jugara. Hay casos de chicos que quedan en el camino y no juegan más y, probablemente, hubieran sido un proyecto muy bueno para el tenis. Eso me da pena, porque ese chico que quedó en el camino no sabés hasta dónde podría haber llegado. En mi caso tengo un sponsor que me proporciona ropa, raquetas y me ayuda a solventar el calendario tenístico. Mis papás son trabajadores municipales, desde muy pequeño hasta los 14 años recibí una gran ayuda de parte de ellos, de mis abuelos y de mis tías, sin su colaboración hubiera sido imposible.

–¿Cuánto tiempo lleva esta gira y cómo planificaste el cierre del año?

–Esta gira lleva cinco meses pero es un caso excepcional por el tema de la pandemia, normalmente son de dos meses en diferentes torneos. Ante la incertidumbre sobre las competiciones, me consiguieron un permiso de trabajo para entrenar en un club de Italia, después empezaron los campeonatos y desde ahí no paré. Esta es mi séptima semana en Túnez, estoy en un hotel all inclusive en donde también tenemos las canchas, y mi objetivo es continuar sumando puntos.

–¿Cómo llegaste a ser sparring del ATP Finals 2019?

–Venía de jugar el Masters de Juniors en China y me llegó una invitación de la ATP para consultarme si quería ser sparring del Masters de profesionales en la primera semana de competencia. Obviamente ni lo dudé, estaba muy ilusionado con esa posibilidad desde siempre.

–¿Y si tuvieras que describir la experiencia de medirte con Federer y Nadal?

–Entrenar y enfrentar a Federer fue algo de otro planeta, me dio tranquilidad estar a la altura del mejor de la historia. Hicimos un par de games y fue muy distendido todo. Lo mismo me pasó con Nadal, de chico usaba sus raquetas y sus pantalones larguitos. Roger es mucho más suelto, le corre más la pelota. Le pega mucho más fuerte y rápido. Rafa tiene que hacer más fuerza.

–¿Cuál es el sueño de la pequeña estrella del tenis platense?

–Me gustaría hacer más canchas en el club de mis abuelos. Si alguna vez me toca ganar mucha plata haría más grande a La Cumbre Tenis. Me gustaría que tuviera cuatro o cinco canchas y algunas techadas.