El triunfo del Pincha en la lupa del Profesor

Por Daniel Profe Córdoba

Estudiantes jugó en el estadio 15 de Abril contra Unión de Santa Fe en un escenario colmado. El planteo y el partido de los dos equipos hacen que despacito, despacito, el juego se vaya picando, punto, el juez amonesta a dos jugadores locales antes de los 12 minutos y, la verdad, los dos bien amonestados. 25 minutos y el partido de Unión lo logró emparejar calentándolo, trabando muy fuerte y jugándolo al límite. Lo dijimos y lo volvemos a repetir, Estudiantes como en la época de Godoy, aunque le haya dado muchos frutos en algún momento, los rivales se van a llevar y está cayendo reiteradamente en el centro de los Mancuso para la definición del centro delantero; en este caso, hay uno solo y es Joaquín correa y la pregunta que me hago yo es la siguiente: ¿por qué el centro siempre entre los centrales donde es más difícil cabecear? ¿Por qué no el centro al segundo palo, en donde los laterales no cabecean tanto y tampoco son tan altos, no lo entiendo, ese era el trabajo que hacíamos con Martín Palermo, ir al segundo palo a ganarle por arriba a los laterales bajos o bajarla o definir se cansó para la rueda de hacer goles? Pero eso hay que trabajarlo, no pueden ir todos los centros entre los dos centrales rivales para que un centro delantero local o sea de estudiantes defina, es muy poco. Estudiantes empezó como un equipo que encaraba el partido como local, pura y exclusivamente porque Unión solamente jugó con tres mediocampistas. Si yo fuese simplemente periodista, sería una cosa, pero yo también voy a seguir siendo y lo soy entrenador de fútbol, entrenador en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, en la estrategia y con lo psicológico en lo social, en todo y no puedo limitarme a decir fue injusto que Unión no terminara el partido en el primer tiempo ganándolo 1 a 0. Creo que Estudiantes equivocó muchísimo la conformación del equipo, a ver, Flores no dio seguridad tampoco, la dio Benedetti, pero creo que porque Manyoma no lo ayudó, Zuqui por afuera es poco lo que puede pesar. Unión te superó hasta los 35 minutos del segundo tiempo, te creó cinco ocasiones de gol y tendría que haberse ido ganando uno dos a cero. Sin embargo, así es el fútbol y en el complemento apareció Meza y Ascacibar para salvar al Pincha.