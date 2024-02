España: Real Madrid no le renovaría el contrato a Modric

Luka Modric está inevitablemente en el ocaso de su carrera. A sus 38 años, sigue integrando el plantel del Real Madrid, pero sin la misma cantidad de minutos jugados de cuando ganó las cinco Champions League con el Merengue. El contrato de la leyenda croata finaliza en junio del 2024 y, según la prensa española, el club habría decidido no renovárselo, por lo que se irá libre.

Según informó la Cadena SER de España, Real Madrid ha tomado la decisión de no renovarle el contrato a Luka Modric. El croata ya estaría notificado de la situación, por lo que es consciente de que quedará libre del Merengue luego del 30 de junio de este año, cuando finaliza su vínculo con la institución en la que ganó 24 títulos.

En la presente temporada, Modric no ha sumado muchos minutos en el equipo de Carlo Ancelotti. Lo que ha jugado ha sido principalmente como consecuencia de las lesiones que han sufrido futbolistas como Camavinga y Tchoauméni.

En uno de los últimos partidos, el croata fue suplente y ni siquiera ha calentado para un posible ingreso. El DT italiano explicó el motivo: "Es una leyenda y no le haré calentar si no va a salir. Esto lo puedo hacer con Arda Güler, pero no con él".