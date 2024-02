Domínguez: “El triunfo es un golpe anímico importante”

Luego de la victoria por la mínima ante Unión de Santa Fe, Eduardo Domínguez dialogó en conferencia de prensa desde el estadio 15 de Abril y destacó la importancia de haber conseguido tres puntos de visitante.

“No nos desesperamos sabiendo que venir a una provincia es difícil. El equipo de la provincia se hace fuerte de local y es muy difícil. Y más con un equipo que venía de ganar en la primera fecha, que juegan y pregonan lo que les pide el Kily González. Había que tener paciencia y ser equilibrados. Sabíamos que íbamos a tener una oportunidad. Nos hizo bien la línea de cinco, nos dio frescura y mejor circulación. Nos hicimos fuertes y la jerarquía individual marcó la diferencia. Unión hizo bien las cosas, pero tampoco nos inquietó mucho. El triunfo nos viene como un golpe anímico importante en la búsqueda de lo que pretendemos”, destacó el DT.

Por otro lado, agregó: “Lo trajimos a Mancilla para atajar y que se adueñe del arco. Es un jugador con un crecimiento que va a depender de él y entrar en un equipo armado, le va a dar confianza. Hoy lo hizo muy bien y me pone muy contento. Esta ola de calor que hay en el país es para todos igual y no es excusa de nada”. Y continuó: “Ganar siempre da frescura y las situaciones a corregir, es mejor hacerlas ganando. El equipo muestra más virtudes que defectos y se impone con el rival. El que hace el gol gana y más con estos calores. Y más en canchas como estas. Estuve cuatro años en Colón y fui campeón. En ese momento había rivalidad, pero hoy estoy en Estudiantes. Vivo el presente y lo estamos haciendo bien. Me pone contento estar donde estoy”. Sobre las metas para este 2024, explicó: “Los objetivos es clasificar entre los cuatro del torneo, clasificar a octavos de la Libertadores y ganar la final que tenemos con River”

“No pudimos sostener mucho la pelota con tres puntas porque Unión presionó bien. En el segundo tiempo buscamos armar un cuadrado en el medio y tener superioridad numérica. Nos pudimos plantar más adelante en el campo de juego y la calidad de los jugadores que estaban en el campo, marcaron la diferencia”, expresó Domínguez sobre el rendimiento.

Por otra parte, sobre la capitanía de Ascacíbar, dijo: “es un chico del club y él quiere estar acá. Es un referente de nuestro plantel y se lo merece. Enzo recién llega y no queremos darle peso. José es el referente número uno del plantel y después también tenemos a Fede Fernández, que es importante”.

Y por último, confesó: “Necesitamos individualidad. Se nos fue Benja y necesitamos alguien con características similares. Por suerte contamos ya con Edwuin, pero necesitamos individualidad”.

Cerró el mercado local y debe activar el ingenio

Luego del encuentro contra Unión, el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez y el Secretario Técnico, Marcos Angeleri, deben focalizarse de lleno en el mercado de pases, más allá de que en la cabeza del Barba también está la preparación del choque frente a Racing, del lunes en Uno.

Con respecto al primer tema, es un momento en el que entrenador y dirigente deben activar el ingenio, ya que el mercado de pases cerró en el fútbol argentino, pero el Pincha tiene tiempo hasta el próximo 9 de febrero para negociar con un jugador del exterior.

Todas las fichas están puestas en Tiago Palacios, pero la negociación con el Grupo City viene bastante empiojada, por lo que habrá que esperar la resolución del Preolímpico para saber el futuro del atacante.