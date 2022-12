El Turf de "Hoy"

Ambos ejemplares, entrenados por Francisco Arreguy, se destacan en el Clásico Precoces (Final-800 mts.). Como tercero en discordia aparece Príncipe Yon.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1) REDIVERTIDO (2) YOU BE YOU (8) ANSA CONMIGO (4)

2) MEM’S SOY (2) BABORA BEST (4) TAURA SOYT (8)

3) MUÑEQUITA DE TRAPO (2) ORIENTAL COUNTES (7) CONSOLAME PAMPA (4)

4) QUIET Y CAPRICHO (3) GRAN LOGRO (6) PRINCIPE NOVATO (7)

5) ALREDEDOR DEL SOL (3) ARELLANO (5) PRINCIPE YON (2)

6) ANDBLACK (4) LETHAL CANDY (7) CURIOSO SEBI (5)

7) EL POKER DE ASES (5) CODE BREAKER (6) QUINCY KING (7)

8) ALEMANDA (4) SIL TOP (10) SHE IS AN ALLY (9)

9) MAMASES (12) DOMINGO RYE (5) LUCIO SAN (11) ACROSS THE COURT (4)

10) ERRON BLACK (5) GIACOMO DE ORO (2) EN EL COLON (1)

11) VITRECTOMIA (11) YOU QUEEN (8) HISTORIA POLITICA (2)

12) ANGEL POETA (4) REY DEL TOCO (3) THE GARRISON (9)

13) MAYSUMAQ (3) MISS ZEGNA (12) TRIUNFAL (9) GATA SANTA (8)