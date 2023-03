El Turf de "Hoy"

A las 17.30 se correrá El Mangrullo con seis inscriptos, en lo que promete ser otra calurosa y apasionante jornada en el teatro del turf. La guía de las carreras y todo lo que tienen que saber los fanáticos de este deporte para acudir al Hipódromo.

1° Carrera HORA: 15:00 - PREMIO: WATER BIRD - Distancia 1.000 metros

0L 1 LUANOT t 3 56 CABRERA ANIBAL J.

0S 9S 0L 0P 2 OPERA KID z 3 56 ROLDAN FACUNDO E.-3

9L 3L 5L 7L 3 LADY LISA z 3 56 ASCONIGA MARIA L.

6L 4 CALLEJON SIN SALIDA z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

4L 5L 5L 5 CHINGOLA a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

7L 0L 8L 0L 6 LA RISKY z 3 56 GARCIA TIAGO-4

9L 0L 7 BLACK SI z 3 56 CACERES LUIS A.

3L 2L 3L 4L 8 BLUE AGAIN a 3 56 BANEGAS KEVIN

Debuta 9 ROYALTY BOMB z 3 56 MUÑOZ RICARDO J.-3

2° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: ILAINE - Distancia 1.000 metros

7L 9L 8L 0L 1 SPLENDID HIT z 4 54 CABRERA ANIBAL J.

1L 5L 4L 2L 2 TREASURE FOUND z 4 57 BORDA GONZALO D.

4L 4L 3L 1L 3 ROCK IN DUBAI z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

1L 3L 1L 1L 4 FOREST RIMOUT z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

4L 5P 5L 8S 5 MASTER AUGUSTA z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

1L 5L 9L 5S 6 RANITA KAL z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

5S 3L 3S 9L 7 ARKINDA z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

7S 7P 4S 6S 8 ENJOY BOMB z 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

3° Carrera HORA: 16:00- PREMIO: WATER BIRD (2º TURNO) - Distancia 1.000 metros

0L 0L 1 MEGGIA a 3 56 GARCIA WALTER L.-4

0L 6L 2 ROKU GIN z 3 56 XX

9L 9L 9L 3 LOCA JULIETA z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

Debuta 4 ENDOR CHAMP a 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

4L 3L 5L 4L 5 FELICITAS KEY z 3 56 PAREDES LUCIANO A.-3

7L 5L 3L 5L 6 GANADORA EVA a 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-4

5S 7S 9S 5L 7 BABY CLEMENTINA z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

9L 9L 4L 0L 8 BRIENNE ITZA z 3 56 COMAS LUIS A.

0L 9 SECRETARIA DE OURO zn 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

4° Carrera HORA: 16:30 - PREMIO: FLAMINGO - Distancia 1.500 metros

7L 6L 8L 8L 1 TOLITO z 3 56 ROMAN JULIAN A.-3

IA 0L 8L 6L 2 VICTORIOSO GALILEO z 3 56 PAREDES LUCIANO A.-3

5L 4L 4L 5L 3 LEON GALLARDO z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

9L 4 CRIXOS z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

Debuta 5 ESTIBADOR z 3 56 BORDA GONZALO D.

3L 5L 7L 3L 6 HIERONYMUS z 3 56 GARCIA TIAGO-4

6L 2L 3L 2L 7 ANDA CONMIGO z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-4

4L 7L 9L 6L 8 APOLO SKY z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

5° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: DíA INTERNACIONAL DE LA MUJER CHICHA MARIANI - Distancia 1.000 metros

0L 1 TORMENTA DEL SUR z 3 56

4L 5L 0L 8L 2 REE JUSTA z 3 56

3L 4L 2L 5L 3 RODESIANA a 3 56

9L 0L 0L 4 PERO NO TE ENOJES z 3 56

9Z 0S 5 CELEDONIA z 3 56

0L 5L 6 LEGATARIA FAST z 3 56

5L 6L 6L 6L 7 MIQUITA z 3 56

5L 3L 8 ALLAIA z 3 56

8P 0P 9 BUENAS ONDA z 3 56

0P 0L 10 SUPER KISS z 3 56

6° Carrera HORA: 17:30 - CLÁSICO EL MANGRULLO - Distancia 1.400 metros

7L 1L 1L 3L 1 SURFING BOY zc 7 60 ARREGUY FRANCISCO A.

1P 2S 0S 2L 2 NOCHERO QUERIDO z 4 60 ENRIQUE BRIAN R.

8L 6P 4L 5L 3 SPEED CATCHER z 3 56½ SOSA MIGUEL A.O.

3P 4L 8L 1L 4 SUN SEIVER z 3 56½ AGUIRRE WALTER A.

9L 5L 6L 6L 5 BUEN ARGENTINO zc 4 60 BORDA GONZALO D.

1S 2L 3S 1L 6 GO CHROME GO a 4 60 FERNANDES GONCALVES F.L.

7° Carrera HORA: 18:00 – PREMIO: NéLIDA HAYDEE CAÑETE - Distancia 1.700 metros

7P 3S 5S 8L 1 ROJO TED a 6 55 ORTEGA PAVON EDUARDO

9L 0L 0L 6L 2 MEM’S BROAD z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5L 9L 5L 9P 3 ASIAN CHEETAH zd 5 57 XX

8P 6R 6X 9S 4 BALAJU z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 2L 1L 2L 5 MAR LIGURE zd 5 57 PINTOS JUAN I.-4

7L 4L 6L 9L 6 A GREAT DEAL a 5 57 GARCIA TIAGO-4

3L 3L 3L 3L 7 ADORADO MEMPHIS zc 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

8° Carrera HORA: 18:30 - PREMIO: FLAMINGO (2º TURNO) - Distancia 1.500 metros

0L 0L 0L 1 VIN GRIS zd 3 56 PINTOS JUAN I.-4

6L 2L 2L 3L 2 YOU BE YOU a 3 56 MONTOYA CRISTIAN A.

6L 7L 4L 4L 3 TATY BOONE zc 3 56 SINIANI EMILIANO F.

6P 7L 8P 4 POLACO DEL ALMA a 3 56 BANEGAS KEVIN

Debuta 5 SACRIPANTE zc 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

5L 3L 3L 2L 6 SERENIDAD DE SANTO z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 5L 6L 6L 7 ATRAPAME SI PUEDES z 3 56 LOPEZ ALEXIS O.

0L 8L 8L 6L 8 IDOLO MARTY z 3 56 ROMAN JULIAN A.-3

9° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: HIJA RICA - Distancia 1.300 metros

4S 2L 1L 2L 1 UNA CAUSA z 3 56 BANEGAS KEVIN

2L 2L 3L 1L 2 UNABROJITO z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

2L 1L 6! 3 SUPER GIA TOP z 3 56 VALLE MARTIN J.

1L 3a SUPER VENICE z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

5L 9L 5L 6L 4 FRIGIA z 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

1L 6L 4L 6L 5 HOOD PRISE z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

5L 1L 9P 5a LAGUNA DEL VALLE z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 5L 4L 8L 6 SUPER DISTINTA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

4L 5L 3L 3L 7 CITY CLETTE a 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

3L 2L 3L 4L 8 DUDA BYE a 3 56 PEREYRA WILLIAM

10° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: SIMONATH - Distancia 1.500 metros

8L 1L 6L 7L 1 SOY CHUCK z 6 57 XX

7L 5L 5L 4L 2 TREMENDA POTRANCA z 6 57LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

3P 7S 5L 6P 3 SIEMPRE TE AMARE a 6 54 BORDA GONZALO D.

4L 2L 1L 3L 4 INDIA COMBATIVA a 6 57 VILLAGRA JUAN C.

2L 5P 2L 3L 5 OPERA DUBAI z 7 57 CABRERA ANIBAL J.

8L 3L 4P 6L 6 ORIENTAL COUNTESS zc 6 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

1L 2L 4L 2L 7 CONSOLAME PAMPA a 6 57 ROMAN JULIAN A.-3

6P 2P 9P 9P 8 GAROTA LETAL z 7 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

11° Carrera HORA: 20:00 - PREMIO: ORANGINE - Distancia 1.200 metros

3L 1L 4L 4L 1 PUNTO AZTECA zc 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

9S 3S 6S 2L 2 ROMANCE ETERNO z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

3S 6S 1S 7S 3 MAGYAR a 3 56 MOREYRA WILSON R.

6P 5P 2L 1L 4 BLUSSON a 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

4L 1L 3L 5 EL DE NABTA z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

1L 5L 7L 9L 6 LUNAR BIRD z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

1L 4L 2L 9L 7 ARMORY SHOW a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 8L 2L 6P 8 BARBIERI z 3 56 DUARTE AGUSTIN R.

3L 5L 1L 7L 9 TENGO FULL z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

12° Carrera HORA: 20:30 - PREMIO: TRASERY - Distancia 1.200 metros

9L 8L 6L 8L 1 SELECTOR DUBAI a 4 57 SANDOVAL CARLOS S.

8L 5L 1L 0L 2 MASTER OF CHANGE z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

4L 9L 0L 7L 2a MASTER PATRICK z 4 57 GOMEZ DARIO R.

6L 2L 7L 0L 3 HONOR CAMPERO z 4 57 CHAVES URBANO J.-3

2L 1L 3L 2L 4 NABASIATIC z 4 57 ASCONIGA MARIA L.

2L 6L 4L 1L 5 LIGERO TOUCH a 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

5S 5S 2S 6P 6 HIT CAMBRIOL z 4 57 BANEGAS KEVIN

0L 7L 0L 9L 7 FILIPO DE BALCARCE z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

3L 9L 8L 1L 8 FLASHEADO z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

0L 7L 0L 9L 9 FURY TECH t 4 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

2L 3L 1L 9L 10 BOHEMIO CITY z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

9L 9L 0L 0L 11 EMIRATOS z 4 57 ROMAN JULIAN A.-3

3L 3L 6L 6L 12 SAN COSMO z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

2S 1S 8S 13 MASTER DE HONOR z 4 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

0P 5S 1L 14 SOBRAN LOS MOTIVOS z 4 57 AGUIRRE WALTER A.