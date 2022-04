El Vasco en la cuerda floja define el equipo

El andar del equipo de Juan Manuel Azconzábal no es el mejor. Tan es así que hace unas fechas el entrenador quedó en la cuerda floja pero luego de una reunión se confirmó su continuidad. Sin embargo, hasta el momento sigue sin ganar por lo que nuevamente estará en el ojo de la dirigencia tucumana dependiendo cómo salga contra Gimnasia mañana por la tarde en el estadio Monumental José Fierro.

Atlético viene de conseguir un empate sobre el final contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro para volver a sumar después de tres fechas, donde sufrió dos goleadas por 4-0 frente a Newell’s y Racing, pero el Vasco tuvo una mala noticia porque el defensor Bruno Bianchi fue expulsado por roja directa el domingo pasado y de esta manera tendrá un cambio obligado para enfrentar al Lobo. El ex-Colón venía siendo de los más regulares en un flojo equipo y además el entrenador no cuenta con muchas más variantes en esa posición.

De esta forma, Azconzábal por ahora planea mover a Marcelo Ortíz del lateral derecho a la zaga central con Nicolás Thaller, y así que Martín Garay sea el reemplazante de Bianchi para jugar en la banda derecha. Garay ingresó contra el Ciclón y fue el asistidor de Ramiro Carrera para el tanto de la igualdad en el Bajo Flores, que terminó con un abrazo masivo del plantel con el técnico para demostrarle su apoyo en este momento complicado respecto a su continuidad o no en el cargo.

El resto del equipo todavía no está confirmado por lo que no se descarta que el ex-Estudiantes mueva algunas fichas en ataque donde también ha estado flojo en esta Copa de la Liga Profesional, ya que convirtió solo cuatro tantos y recibió 14. El domingo tras la igualdad, el Vasco afirmó en conferencia: “Quiero que Atlético cambie la cara. Sabía lo que nos podía esperar, no imaginaba que iba a ser tan difícil y se está formando un grupo que a largo plazo el trabajo debe pagar. Hay que ver si las urgencias o necesidades inherentes al fútbol van de la mano con el largo plazo”.

Al igual que el Tripero, el Decano tendrá una jornada más de entrenamientos en el día de hoy, donde se comenzará a definir el posible equipo que buscará volver a la victoria y salir del último puesto que comparte con Talleres, los dos con cinco unidades.