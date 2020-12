El verano toma color en el Country de City Bell

Con el calor del sábado y a una semana de haber inaugurado la temporada de verano, las familias pasaron una jornada de pileta y sol en el Country Club de City Bell, siempre bajo los estrictos protocolos de distanciamiento social y barbijo.



Con el objetivo de mantener la distancia, los socios del club se dividieron en diferentes pequeñas parcelas en los espacios comunes que habitualmente usan los socios para tomar sol o refrescarse luego de salir de la pileta.



Valer recordar que no puede haber dos grupos de personas que no pertenezcan a las mismas familias a menos de cuatro metros de distancia. Para tal fin, se ha marcado toda la superficie de césped que está en las inmediaciones del enorme natatorio en forma de “Y”.



La pileta del Country se mantiene abierta de martes a domingo, con una franja horaria que va desde las 12 hasta las 19 de martes a viernes, mientras que de sábado a domingo está habilitada de 12 a 20.



En la jornada de ayer se realizaron distintos juegos didácticos para los socios que concurrieron al Country, como por ejemplo, la lotería. Con el fin de respetar la distancia, se desarrolló llevando a cabo todo los protocolos: cada cual en su parcela, con barbijo obligatorio y con un parlante que anunciaba los números que iban saliendo.



Se espera que a partir de esta semana haya mayor concurrencia de gente, siempre con el límite de ingreso al predio de 2.000 personas por día.



Por otra parte, en el marco de las pautas sanitarias vigentes y las recientes disposiciones municipales que permiten el funcionamiento de Colonias en la Región con un estricto protocolo, Estudiantes volverá a poner en marcha su Colonia de Vacaciones y Escuela Deportiva de Verano para chicos de entre 6 a 13 años, a partir del próximo 4 de enero.



Las actividades diarias se desarrollarán en grupos de acuerdo a las edades, con un límite de doce integrantes en cada uno y bajo la supervisión de un o una docente. Habrá dos turnos disponibles: el primero de 9.00 a 13.00 y el segundo de 14.00 a 18.00 y será abierta para socios y no socios.