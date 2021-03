En City Bell, Estudiantes arranca la semana de trabajos

Luego de empatar con Racing, y a la espera del partido contra Arsenal, el plantel de Estudiantes volverá a los entrenamientos en el Country de City Bell, en donde el cuerpo técnico buscará rearmar el equipo para jugar en Sarandí.



Fernando Tobio, con un posible desgarro, será nuevamente baja para el entrenador Ricardo Zielinski, quien deberá apelar otra vez a Nazareno Colombo para estar junto a Noguera.



Las principales dudas en el comienzo de la semana están planteadas en el grado de la lesión del defensor, las variantes en el ataque que podría ensayar el técnico con el ingreso del delantero colombiano y la posible salida de Pasquini, otro jugador jerarquizado que no termina de acomodarse al equipo titular.



Se espera que en la práctica de hoy haya trabajos regenerativos para los jugadores que arrancaron como titulares ante Racing, y recién mañana empezar a exigir al equipo de cara al choque del domingo.



Lo ocurrido con García derivó en una investigación interna



Diego García, el futbolista uruguayo que fue separado del plantel de forma preventiva tras haber sido denunciado por una mujer por haberla violado, no formará parte del partido del domingo entre el Pincha y Arsenal, pero no se le impedirá entrenar en el Country de City Bell. Más aún, asesores letrados de Estudiantes asumen que de un momento a otro llegará la defensa legal por parte del futbolista para seguir formando parte del primer equipo, haciendo pesar lo que se conoce como derecho a la presunción de inocencia, conforme alegará la defensa del atacante oriental.



Desde Estudiantes, mientras tanto, se avanzó una investigación interna para los motivos por los cuales algunos jugadores decidieron ensayar una fiesta privada en tiempos de aislamiento con mujeres, en el predio El Rodeo, en donde algunos exdirigentes del club como Oscar Cassatta también tienen casas de campo o fin de semana.



Según se supo, los jugadores más experimentados del equipo, los que tienen familias constituidas y el propio Fernando Tobio que atraviesa una delicada situación procesal, no formaron parte del encuentro en el que García fue denunciado por estar junto a otros compañeros del plantel durante la tarde del miércoles en el barrio conocido como El Rodeo.