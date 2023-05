El entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, atendió a los medios de comunicación luego de la igualdad de su equipo ante Defensa y Justicia, en el estadio Norberto Tomaghello, en el marco de la fecha número 16 de la Liga Profesional de Fútbol.

Comenzando con sus palabras, el director técnico albirrojo manifestó: “No hay que quitarle mérito a Defensa, que replegó bien sus líneas y estuvo muy bajo. No tuvimos la capacidad para desenredar lo que planteó su técnico. En este tipo de partidos uno debe ser eficaz, y si la primera del segundo tiempo hubiese terminado diferente, obligábamos al rival a salir un poquito más”.

Y añadió: “Como se dio el partido no supimos leerlo bien, creí que los cambios nos podían dar mayor frescura y después no entendimos que era ir por afuera y tirar centros, porque insistimos por adentro cuando Defensa cerraba las líneas. No aprovechamos nuestro envión y se hizo muy cuesta arriba y pesado el trámite, nos dimos cuenta que nos costó”.

Explicando los cambios que hizo, el entrenador pincharrata expresó: “Buscamos poner más gente en el medio y sacar un cental que sobraba, por eso salió Santiago (Núñez). Después con Mauro (Boselli) quisimos generar superioridad por dentro con dos puntas y Axel (Atum) trató de darnos individualidad porque nos taparon a Benjamín (Rollheiser). No dimos en el clavo con las modificaciones”.

Y cerró diciendo: “Sumar siempre es bueno, sobre todo ante esta clase de equipos. Hoy ellos no pudieron plasmar su idea, el partido fue disputado en el mediocampo. Cuando se quedaron con un hombre menos se dedicaron a defender muy bien. Creemos que pudimos haber hecho algo más para llevarnos los tres puntos. Gran parte del partido se desarrolló en una sola fase, tengo que analizar que ante otra situación similar tenemos que mejorar nuestro ataque”.

Un ciclo que está en verde

Desde su llegada a Estudiantes, Eduardo Domínguez ha hecho una evolución enorme en el rendimiento del conjunto albirrojo, que había comenzado la temporada de muy mala manera de la mano de Abel Balbo.

Repasando la estadística, son nueve las victorias, tres los empates y una derrota, que se dio en el Clásico Platense ante Gimnasia en 60 y 118.

Rollheiser se fue con mucha bronca pese al gol

Tras el empate con Defensa, el mediocampista de Estudiantes, Benjamín Rollheiser, dialogó con la prensa, mostrando su bronca por la unidad conseguida, pese al gol que convirtió en la primera parte.

“Con bronca porque jugamos un segundo tiempo con un hombre más. Merecimos un poco más, Defensa es un gran rival que está peleando arriba y seguiremos mejorando para lo que viene”, arrancó.

Y completó: “No conseguimos el resultado que queríamos. El empate sirve porque jugamos con un rival que está peleando arriba con nosotros. Tenemos que pensar en el viernes que tenemos un partido importante en casa”.

No hay tiempo que perder

El plantel de Estudiantes no tiene tiempo para lamentarse, luego de lo que fue el empate con Defensa y Justicia en Florencio Varela, ya que debe dar vuelta la página y pensar en lo que será el choque del próximo viernes, desde las 19.00, ante Banfield en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Los hombres dirigidos por Eduardo Domínguez quedaron licenciados luego del encuentro, pero se reencontrarán hoy desde las 9.30 en las instalaciones del predio Mariano Mangano de City Bell.

Allí comenzará la semana, que tendrá varios entrenamientos por delante para preparar el 11 inicial ante el Taladro.