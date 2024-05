En final de taco y lonja por poco fue para Eyes Have It

Martes de actividad en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con 12 actos en su cartelera. El cotejo central fue el clásico Julio Corte (L-1.100 mts.), donde se impuso Eyes Have It, en un final para el infarto, atropellando fuerte en el final para en el mismo disco alcanzar a Llaullín, que ya gastaba a cuenta. La diferencia fue del pescuezo, mientras que Amigazo Mak, llegaba al hocico y Pan y Circo terminaba a ventaja mínima, todos en una baldosa. .

Cotejo reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupó el séptimo turno en la programación y contó con sus ocho participantes. El cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Land Lee con un sport de $2.25 sobre las chances de Pan y Circo ($2.35) y de Llaullín ($3.55), y entre los tres se devoraron la pizarra. El pleito de los papeles pasó a la pista, y precisamente los tres mas jugados metieron un desarrollo vertiginoso. Ello fue aprovechado en la definición por Eyes Have It que en carga fulminante tapó en el disco a Llaullín, terminando casi en la misma línea Amigazo Mak y Pan y Circo, en ese orden. Carrerón.

Al abrirse las gateras, Llaullín primereó por poco a Amigazo Mak, Eyes Have It y Pan y Circo, pero al formalizarse la carrera apuró Pan y Circo e igualó la línea de Llaullín, quedando muy cerca Land Lee y Amigazo Mak, corriendo luego Eyes Have It.

Así culminaron el recorrido del opuesto y se zambulleron en el codo de la calle 41 con Llaullín por delante de Land Lee y Pan y Circo, pero los tres corriendo separados por nada. En plena elipse, los tres de adelante no cedían ni pedían ventaja, mientras que cuarto quedaba AmigazoMak, por delante de Eyes Have It.

Al pisar la recta los tres competidores punteros lo hicieron en un pie de igualdad, pero enseguida Pan y Circo dominó la situación y parecía que se escapaba rumbo al disco, pero no solo reaccionó Llaullín, sino que desde atrás embalaron por media cancha Amigazo Mak y Eyes Have It. En la definición mermó el puntero y se le fueron al humo Llaullín, Amigazo Mak y Eyes Have It protagonizando un final apretadísimo, con la victoria del conducido por Leandrinho Goncalves.

El ganador se movió en 22s.88/100 para los primeros 400 metros y 46s.49/100 para los 800 metros, hasta completar 1m.05s.46/100.