“En Gimnasia se portaron muy bien conmigo”

Por primera vez desde su salida de Gimnasia, el Pulga Rodríguez habló en TV acerca de cómo tomó la decisión de volver a Colón y cómo fue su paso por el Lobo. Respecto a los seis meses en La Plata dijo: “Estaba muy cómodo en Gimnasia. Después de que dejé atrás la lesión, cuando pude competir disfruté mucho. Es un grupo bárbaro y hay muy buena gente. Se portaron muy bien”. Además agregó: “Cuando se dio esta posibilidad y me comentó mi representante, hablé con Pipo y me dijo que él no tenía problema en que me vaya. Estaba en mi cabeza volver a Colón, pero no sabía que se iba a dar tan pronto”.

Por último el tucumano afirmó: “Ahora en Colón arrancamos pensando en que podemos competir de igual a igual contra cualquiera. Tenemos que aspirar a estar entre los 4 primeros”.