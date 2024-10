En la Liga hay cuatro punteros

Este sábado por la tarde habrá una nueva jornada de la Liga Amateur Platense de Fútbol, que luego del parate debido a los diferentes episodios de violencia que se dieron hace varias semanas, tuvo un buen reinicio con mucho espectáculo en las diferentes canchas de la región.

Previo al comienzo de la octava jornada, tenemos cuatro punteros, Unidos de Olmos, Adip, San Lorenzo y Malvinas, aunque el cuadro del oeste platense y el Cuervo también están disputando el Regional Amateur, por lo que habrá que ver si pueden soportar la doble competencia.

Lo más prometedor de la fecha tendrá como protagonista al Naranja, que en el Olímpico recibirá a Polideportivo Gonnet -otro que juega el Regional-, además por la parte de abajo, el Centro Fomento Ringuelet visitará a La Plata Fútbol Club. Todo comienza a las 16.00.

Además, vale mencionar que el Promocional Amateur llegó a su final para los planteles de Everton y Estrella. Algunos jugadores quedaron licenciados, en una temporada que fue más que positiva, tomando conocimiento de lo que es jugar en un torneo de AFA. La Cebra tuvo una gran primera parte del año, siendo subcampeón y ya de la mano de Diego Herner no pudo competir en lo más alto, mientras que el Decano no logró luchar en el certamen. Los campeones fueron Camioneros y Estrella del Sur, que el próximo año jugarán en la Primera C.