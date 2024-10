Una tapa y mil cafés…

La decisión de poner solo en portada a Lionel Messi bajo el título “Messilandia” dio que hablar ayer a la mañana en decenas de bares y cafés de La Plata, en donde miles de vecinos desayunaron reviviendo la goleada de la Selección con las mejores fotos, el análisis del partido y el puntaje inédito de 20 puntos que recibió el mejor jugador de todos los tiempos tras su deslumbrante actuación en la cancha de River.

En calle 46, a muy pocos metros del Banco Provincia, la cafetería Vikings que abrió sus puertas no hace mucho tiempo, decidió postear en sus redes la portada del diario con la imagen de Messi, a modo de reflejo de lo que estaba ocurriendo ayer a la mañana en varios puntos de la ciudad.

A nivel internacional, en tanto, el mejor jugador del mundo también estuvo en la boca de muchos medios de otros países, que resumieron la jornada de eliminatorias sudamericanas con los goles del capitán de Argentina.

Mientras en Europa le dedican varios minutos y crónicas a las denuncias por abuso sexual contra Kylian Mbappé, en Argentina los canales de televisión abierta o por cable hicieron un repaso de la trayectoria de Lionel Messi y hasta dedicaron horas enteras repasando lo que había hecho antes, durante o después del Mundial de Catar 2022.

Todas las miradas están puestas en lo que decida hacer el 10 después para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, pero después de lo del martes las expectativas se han renovado.

“Es muy lindo venir acá y sentir el cariño de la gente. La conexión con la gente es muy linda. Lo disfrutamos todos. Nos encanta jugar acá. Estamos felices por todo esto y por el triunfo también”, dijo tras el partido. Messi dejó en claro que siente que son los últimos partidos, aunque va paso a paso y no mira más allá. “No me puse ni fecha ni plazos, simplemente quiero disfrutar de todo esto. Me emociona más que nunca estar acá y sentir el cariño de la gente, porque pueden llegar a ser los últimos. Me queda el final de temporada. Hacer una pretemporada, que el año pasado no la tuve, porque tuvimos mucho viaje. Estaba con la cabeza pensando en la Copa América y me cuidé de más… A veces es peor. Quiero terminar bien el año y empezar a preparar el año que viene. Paso a paso, disfrutar del día a día”, agregó Messi.

Lo cierto es que el astro rosarino volvió a jugar en Argentina y brindó otro show: marcó tres goles y dio dos asistencias. Participó en cinco de los seis goles de la Albiceleste, quedó como el máximo goleador de las Eliminatorias (con 6) y se llevó la pelota a su casa. Punto final para otra noche especial en el Monumental, una nueva función del 10 con la camiseta de la Selección Argentina que hace ilusionar a todo un país.