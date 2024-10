Fórmula 1: Colapinto se prepara para su cuarta carrera en la Máxima

Recién llegado a Austin, Franco Colapinto habló sobre su presente en la Fórmula 1 y explicó cómo logró estar a la altura al conducir el Williams FW46. También detalló su preparación para llegar en óptimas condiciones, a pesar de haber realizado solo dos pruebas antes de su debut el pasado 1° de septiembre en Italia. Este fin de semana competirá en su cuarto evento en la categoría reina, que incluirá una carrera Sprint.

Durante una rueda de prensa organizada por Williams, el piloto bonaerense de 21 años compartió con un grupo reducido de medios, entre ellos Infobae, por qué se adaptó tan rápidamente al coche. “Desde pequeño tuve una adaptación rápida. Nunca tuve pruebas previas en ninguna de las categorías en las que corrí. Nunca tuve la oportunidad de acostumbrarme al auto como los demás. Creo que esa es una habilidad que fui perfeccionando, el llegar a la carrera prácticamente sin haber entrenado”, explicó.

Colapinto añadió que esta forma de encarar las competiciones, yendo directo a las carreras sin muchas pruebas, le ha beneficiado: “Estuve mucho tiempo en el simulador, trabajé intensamente con el equipo, y prácticamente no tuve kilómetros en un F1 antes de Monza. Todo el trabajo con el equipo de Williams me ayudó a estar lo más preparado posible mentalmente”. También expresó que todo lo hecho hasta ahora demuestra que está listo para competir en la Fórmula 1: “Mi objetivo, siendo piloto de reserva, era estar listo si la oportunidad llegaba, y lo logré”.

En cuanto a su futuro en la F1, Franco se mostró confiado: “Siento que llegué para quedarme. Estoy muy contento con donde estoy. Quiero ganar carreras y ser campeón del mundo”.

A pesar de su ya conocido perfil alto, reconoció que todo cambió con su llegada al Gran Circo. Respecto a la explosión mediática, mencionó: “Lo vivo con mucha calma y me encanta que tanta gente en Argentina esté feliz por lo que estoy logrando. Ver a argentinos en todas las carreras es increíble. Aunque a veces es difícil para los argentinos asistir, el apoyo se siente desde todos lados, ya sea en las redes o desde sus casas viendo las carreras. La exposición es mayor, pero lo estoy manejando bien y no me afecta negativamente”.