En la previa del homenaje a la Fiera, Messi se reunió con Gerardo Martino en Rosario

El fútbol argentino vivirá un fin de semana repleto de homenajes, emoción y clima festivo. Pero las despedidas de Maxi Rodríguez (el sábado en el Coloso) y de Juan Román Riquelme (el domingo en la Bombonera) tendrán un condimento único: ambas contarán con la presencia de Lionel Messi y Lionel Scaloni.

En las últimas horas y mientras continúa disfrutando de sus vacaciones, la Pulga recibió una visita muy especial en el barrio Funes, ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, donde tiene su residencia cuando está en el país. Gerardo Martino, quien en los próximos días será oficializado como entrenador del Inter de Miami, pasó por la casa de Leo y ya hubo un primer contacto entre ambos, antes de coincidir en su tercer ciclo como DT y dirigido. El Tata también dirá presente en el partido homenaje a la Fiera.

Messi fue liberado por Scaloni luego del amistoso contra Australia para poder disfrutar algunos días de vacaciones, antes de mudarse con su familia a Miami. Cabe destacar que la despedida de la Fiera en el Coloso coincide además con el cumpleaños del mejor jugador de todos los tiempos (36 años).

Maxi Rodríguez y un “palito” para Riquelme

El histórico jugador de la Selección Argentina habló en la TV y, además de dar detalles de su evento, contó si estará o no al día siguiente en la Bombonera, para la despedida de Juan Román Riquelme. Y aprovechó para dejar un mensaje, entre risas, para el ídolo de Boca. “Tengo mucha gente que viene de afuera que (Román) me podría ayudar a tratar de pagar los pasajes de todos... Porque ya me va a agarrar algunos rebotes, jaja”, dijo Maxi con ironía y una sonrisa. Y siguió: “Aprovechó muy bien Román, pero me podría tirar un pase porque viste que él asiste bien, pero esta vez lo asistí yo. Se hizo el boludo, jeje, pero capaz que manda algo”.

Maxi no confirmó su presencia en la Bombonera, pero sí dejó la puerta abierta: “Vamos a ver cómo termino el 24, va a ser un día largo y vamos a ver cómo va todo”.