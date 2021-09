En medio de la tensión, hubo incidentes en la Liga

La jornada de ayer estuvo repleta de fútbol en La Plata, Berisso y Ensenada. En medio de lo que viene afectando a la Liga con todas las cuestiones dirigenciales, hubo incidentes en el encuentro que Estrella le ganó 2-1 a Curuzú Cuatiá.

Fuentes confiaron que alrededor de 20 hinchas de la Cebra saltaron un paredón para meterse en la cancha del Portugués. Hubo discusiones entre los hinchas y dirigentes del club, en tanto que no había policías en el lugar, y el árbitro decidió jugarlo igual. Algo aberrante.

Finalmente, vale señalar que en la cancha de ADIP, el dueño de casa y Las Malvinas, implicado en todo los inconvenientes dirigenciales, empataron 1-1. Además, en barrio Aeropuerto el puntero sigue firme,ya que Alumni venció 2-1 a CRIBA.

En tanto que por estas horas no se dio un avance significativo en lo que tiene que ver con la impugnación de la Asamblea de la Liga, aunque, en una entrevista que brindó Marcelo Mazzacane a un medio platense, el expresidente sostuvo: “Daniel (Arteca) estaba en todo su derecho en querer ser presidente, me parece bien eso. No me gustaron algunas cosas de cómo él se manejó. Eduardo Castagnani encarnaba el proyecto que veníamos haciendo desde hace 12 años. La continuidad era Eduardo, de la manera, del trabajo”.

“Yo creo que no puede haber elecciones. La Asamblea fue soberana”, completó. El viernes habrá una reunión importante.