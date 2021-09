La “T” y una prueba de fuego en Avellaneda

Talleres, que viene de ganar en Córdoba 2-1 ante Platense, tendrá esta tarde una verdadera prueba de fuego frente a Racing en Avellaneda. El partido, que comenzará a las 18 en el estadio Presidente Perón, será seguido de cerca por Estudiantes, que está a tan solo tres unidades de la “T”, y claro está, de Lanús, otro de los punteros del torneo de la Liga Profesional.

Por un lado estará la Academia, que viene de cuatro empates consecutivos, no convence, gana poco, pierde menos y ya sea con el anterior entrenador José Antonio Pizzi o con el actual Claudio Úbeda, siempre deja la sensación de un equipo que no juega bien y que se le hace sumamente complicado llegar al gol o generar situaciones en el arco adversario. Y por el otro, el conjunto Tallarín, que lleva ocho partidos sin perder con los clubes grandes. ¿El detalle? 1-0 a San Lorenzo, 1-0 y 0-0 con Boca, 2-0 a San Lorenzo, 2-1 a Boca, 3-1 a Independiente, 0-0 con Boca, 2-0 a San Lorenzo. De un total de 12 partidos, ganó siete, empató tres y perdió dos. En cuanto a la formación del equipo del Cacique Medina, si bien no está confirmada, el DT recuperó a Diego Valoyes y Julian Malatini, que entró por Juan Cruz Komar. Aquí, una de las variantes posibles. La otra es Michael Santos o Mateo Retegui en la delantera.

Probable formación: Herrera; Tenaglia, Komar o Malatini, Pérez, Díaz; Méndez, Villagra; Martino o Valoyes, Fértoli, Auzqui; Retegui o Santos.