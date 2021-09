Estudiantes saca pecho en Santa Fe

El Pincha no se achica. Estudiantes de La Plata continúa con su expedición deportiva, donde primero tuvo como destino Santa Fe, y logró ganarle a Unión por 2-0, y que ahora se prepara para visitar Paraná. Cabe recordar que la delegación Albirroja no retornó a La Plata, ya que mañana se estará trasladando por la mañana hacia Entre Ríos de cara al cotejo ante Patronato, correspondiente a las fecha 12 del torneo de la Liga Profesional.

Ahora, a tres unidades de los líderes y con el envión que produjo el triunfo en el 15 de Abril frente al Tatengue, lejos de quitarse responsabilidad en el campeonato, pretende ir por más. Así es que el cuerpo técnico encabezado por Ricardo Zielinski no dio tiempo para el descanso y en la jornada de ayer dispuso doble turno. En el matutino, el plantel afrontó trabajos físicos en el gimnasio del hotel Los Silos, donde se encuentra alojado. Mientras que por la tarde, desde las 15.30, se trasladó hasta el centro de entrenamiento de Colón de Santa Fe que está ubicado a las afueras de la capital. Allí, el Ruso dispuso un ensayo de fútbol formal y empezó a perfilar el equipo que estará en cancha el domingo venidero.

En primera instancia, la idea del DT sería repetir la alineación que viene de ganar ante Unión, aunque en la semana surgieron algunos inconvenientes que impedirían tal intención. Gustavo del Prete no se entrenó a la par de sus compañeros por una fuerte contractura y habrá que esperar a la práctica de hoy para saber si irá de arranque. En caso de que no sea así, su reemplazante sería Jaime Ayoví. Por otro lado, otra de las dudas del técnico pasa por el lateral izquierdo. Si bien Pasquini no hizo un mal encuentro, Aguirregaray podría aparecer en su lugar.

De esta forma, aún con un entrenamiento por delante, Estudiantes iría a Paraná para enfrentar a Patronato, mañana desde las 13.30, con: Andújar; Godoy, Rogel, Noguera, Pasquini o Aguirregaray; Castro, J. Rodríguez, Zuqui, Pellegrini; Apaolaza y Del Prete o Ayoví. El plantel tendrá su último ensayo hoy, donde el Ruso trabajará la pelota parada y anunciará los 11 que estarán frente al Patrón mañana.