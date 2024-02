En parejo lote vamos a confiar en Ronsidyna superada ya su reprise

Por GALOPON

Arranca el mes de febrero a todo galope en el teatro del turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa 11 actos –con muchos anotados en cada carrera- a desarrollarse entre las 14.30 y las 19.30. Toda la atención de la reunión está centrada en la definición del Especial Vit Reina ( 1.200 mts.). Ubicado en el quinto turno de programación, convoca a ocho reconocidas yeguas velocistas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, que lucharán por los $1.740.000 de recompensa a la que resulte victoriosa.

Una carrera que cuenta con chances parejas entre cuatro o cinco ejemplares que ya dieron muestras de sus condiciones locomotivas. En tren de hacer nombres nos vamos a quedar con Ronsidyna que debió cortar su campaña en los primeros meses de la temporada anterior, tras lograr su cuarto impàcto en Palermo, a principios del mes de marzo pasado. Volvió 10 meses después en un Especial en el Hipódromo de Tandil perdiendo por nada ante Blooming Genius y Excus luego de dar batalla hasta el final. Sacudida la reprise, esta tarde es un hueso duro de roer para las aspiraciones de Tarde Libre, Cuchccabal y Armerina, entre otras rivales. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, así que se viene un carrerón. Hagan juego, señores.

1° Carrera HORA: 14:30 - PREMIO: BILLAR - Distancia 1.000 metros

2L 5L 8P 3L 1 KALMURIEL CAP z 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

0L 2 ALEBRIJE z 3 56 LENCINAS DARIO E.-2

9S 3 GOLDEN INCURABLE zc 3 56 ALLOIS ALEXIS A.-3

Debuta 4 STORM PITUCO zc 3 56 ZAPATA IVAN M.

3! 5L 5 VENTAJERO JOHN a 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2

0L 8L 6 NIKI SANTORO z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

6L 2L 7 EL COPERO CHUCK z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

Debuta 8 GRAN LUCHADOR z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

Debuta 9 BRADENTON z 3 56 XX

6L 0L 4L 4L 10 EL SEMILLERO a 3 56 PIREZ JAVIER A.

0P 3L 3L 4L 11 YIYO HIT z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

4L 3L 3P 6P 12 DON EVASOR z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

7P 2L 7L 2L 13 SALDO a 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

2° Carrera PREMIO: PRINCE CHEVALIER - Distancia 1.000 metros

9S 1 LORD EQUAL z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

Debuta 2 CANALLO EDITION z 4 57 GARCIA WALTER L.-4

0S 0P 0L 4L 3 GRAN MARSHALL zc 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

4P 6P 9L 5P 4 SISSON CATCH z 4 57 CHAVES URBANO J.-2

0L 5 SUS OJOS z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

0S 7L 0L 0P 6 OLAF SCAT z 4 57 ZAPATA IVAN M.

0L 0L 0L 0L 7 DLIVERY POR JOHAN z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

8L 8 GRAND SODERO t 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

6L 0L 9 CAPPONE zc 4 57 ARIAS DANIEL E.

8L 6L 0L 2L 10 FARTEX zc 4 57 SINIANI EMILIANO F.

9L 4L 11 CLANDESTINO z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

3L 5L 5L 3S 12 PRINCIPE MUR z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

3° Carrera PREMIO: NOGARA - Distancia 1.200 metros

1L 2L 3L 2L 1 AY CARMELA a 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

1L 4P 3S 1P 2 VALE TOCAR z 5 57 PERALTA JORGE L.

9L 8L 7L 9L 3 LA ECOLOGA a 5 57 ROMAN JULIAN A.-3

2L 5L 6L 8L 4 VERY ELECTRIC z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

2L 6L 5L 4L 5 AZUCAR TUCUMANA z 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

9L 9L 3L 3L 6 MODERN JAZZ z 5 57 CHAVES URBANO J.-2

7L 6L 4L 5L 7 CORNELLA VEGA z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

4° Carrera PREMIO: PRINCE CHEVALIER (2º TURNO) - Distancia 1.000 metros

6L 6L 4L 6L 1 POMPEYO z 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

5L 3L 7L 0L 2 CAPITAN JOY a 4 57 AGUIRRE WALTER A.

5S 2P 4P 0P 3 MR FREE a 4 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

9L 0L 9L 3L 4 SAN MARTIN DAY z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

8L 0L 5 STORM SILVER zc 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

0S 7L 2L 5L 6 PORTAL GLORY z 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

8L 7L 7 LOTO PAMPA z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

0S 6S 2S 4S 8 NI YO NI TU z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

0L 0L 6L 0P 9 GRAN COLON FIANO zc 4 57 MATURAN WALTER R.

0L 5L 3L 4L 10 LUNERO STRIPES z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

0L 0L 0L 0L 11 ICY KATO z 4 57 SEDIARI GABRIEL A.

0L 0L 8L 9L 12 RE FINO z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

5° Carrera ESPECIAL VIT REINA - Distancia 1.200 metros

3L 8L 6P 1S 1 TRAVIESA FIEL zd 4 52 VALLE MARTIN J.

4L 2L 0L 6L 2 ABANILLERA a 5 58 SINIANI EMILIANO F.

7P 0L 0L 1L 2a LETRA CHICA z 4 52 ARIAS SANTIAGO N.

1P 7P 6d 5L 3 TAKE FOR YOU z 5 54 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

4L 4L 3L 6P 4 CUCHCABAL at 4 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

6P 3S 1L 5S 5 TARDE LIBRE z 4 54 VALDEZ AGUSTINA B.

3L 0P 4P 4L 6 ARMERINA z 5 56 ARREGUY FRANCISCO A.

1P 1P 2P 1P 7 RONSIDYNA a 5 54 PERALTA JORGE L.

1L 5L 1L 7L 8 CARBONARA SONG z 4 54 SALAZAR RAMIRO E.

6° Carrera PREMIO: BALLARDO - Distancia 1.100 metros

0L 0L 9L 7L 1 TRANS LUCK z 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

1L 0L 0L 4L 2 ALVAR DO BRAZIL z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6L 3L 2L 1L 3 MARCHANTE z 5 57 GONZALEZ JOSE N.

0L 6L 0L 6P 4 KELO CLEAR a 5 57 PILIERO SERGIO A.

5L 2L 2L 1L 5 TEMPORAL LETAL z 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

4L 6P 0P 3L 6 CITY SIX z 5 57 MATURAN WALTER R.

0L 0L 6L 6L 7 KNIGHT zc 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

2L 1L 3P 7L 8 EL CAMPERITO z 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

7° Carrera PREMIO: BILLAR (2º TURNO) - Distancia 1.000 metros

8S 0S 1 IL FORTINERO z 3 56 SEDIARI GABRIEL A.

2L 5L 2L 2L 2 ABRAZO DE OSO z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

Debuta 3 EL ZORZAL z 3 56 GUIDA JOAQUIN-4

5L 3L 5L 7L 4 QUICK LUCKY z 3 56 SAEZ GASTON G.

4L 5 RITMICO JOHAN z 3 56 LENCINAS DARIO E.-2

Debuta 6 INDALEKI z 3 56 MENENDEZ MAURICIO D.-4

7L 9L 4L 7 ECHO IN THE SKY t 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

7P 8L 8 GOLDEN RAFA a 3 56 ARIAS DANIEL E.

2L 9 AFRICUM a 3 56 LOPEZ MARIANO J.

8L 3L 4L 10 EL GRAN DORADO z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

0P 7L 4L 3L 11 ROCHELLITO zd 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

Debuta 12 DOLAR KING z 3 56 MATURAN WALTER R.

0L 9L 0L 5L 13 METE t 3 56 XX

8° Carrera PREMIO: BLANCHE - Distancia 1.200 metros

0L 6L 8L 3L 1 MEET RAFAELA z 3 56 MENDEZ KEVIN E.-4

4L 1L 5L 4L 2 ALDEANA CRAF t 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

6P 5L 9L 5L 3 MANOS ADORADAS a 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

1S 3S 3S 6S 4 VALGA LA PENA a 3 56 DYKE HECTOR E.-3

2L 1L 4L 8L 5 WOMAN EDITION z 3 56 GARCIA WALTER L.-4

5S 3L 1S 2L 6 ORIENTAL FREE a 3 56 PERALTA JORGE L.

5S 2L 1L 0L 7 FANTASTICA GLORIA z 3 56 TORRES ROBERTO M.

5L 4L 5L 7L 8 MARMONY a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

3L 5L 4L 3L 9 ARAUJA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2

7L 6L 8L 9L 10 INSIDE DANCER t 3 56 VILLAGRA RAUL E.

8L 7L 3L 5L 11 BENDITA APROBACION a 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0S 6S 3S 1S 12 TER FORTUNA z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

9° Carrera PREMIO: KALASH - Distancia 1.100 metros

5P 5L 4L 2L 1 LAMITIE z 5 57 PERALTA JORGE L.

4L 9L 6P 5P 2 AGNUS DEI a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

2L 0L 5L 5L 3 GLOBAL MEMORIES a 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8L 2L 3L 6P 4 SEEK GUESS z 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

2L 1L 4L 8P 5 SRTA. AYMARA zc 5 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

6L 5L 9L 7L 6 MAS RESPETADA t 5 57 VILLAGRA RAUL E.

7L 4L 9S 4L 7 ZAZA zc 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

2L 3L 6L 6L 8 EARLY JAZZ zc 5 57 GARCIA TIAGO-4

0L 1L 7P 4L 9 LA CHOPER a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

1L 4L 7L 9L 10 BLOOD DANCE z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

1L 7L 5L 8L 11 GIRL KEY zc 5 57 XX

3L 7L 6L 2L 12 SUPER TOLUCA z 5 57 ALEGRE PABLO I.-4

3L 9S 3L 3L 13 CHALETS MONEY z 5 57 LAVIGNA FRANCISCO J.

8P 8P 9P 7P 14 MATTINATA z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

10° Carrera PREMIO: DILIGENTE - Distancia 1.100 metros

2L 2L 6P 1L 1 MOÑITO t 6 57 DIESTRA PEDRO E.

6S 8L 6L 0P 2 AMIGO CONRADO z 6 57 RIVAROLA JUAN C.

5S 0S 6V 0L 3 DON PALCO z 7 57 ZAPATA IVAN M.

3S 7S 0S 7S 4 QUE PINGAZO a 6 57 VILLAGRA JUAN C.

3L 1d 7L 5P 5 REY MILO a 6 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

0S 2R 0P 1L 6 PASO DE TODO z 7 54 GIORGIS ABEL L. J.

8L 0P 1L 0L 7 CATASTRO z 6 57 GONZALEZ JOSE N.

0L 9L 2d 0L 8 GIGOLO z 8 57 TORRES ROBERTO M.

4L 9P 4L 7L 9 BIONDI PLUS z 7 57 MENDEZ KEVIN E.-4

3L 4L 1L 1L 10 DARRAKELA (H) a 7 52 MENENDEZ MAURICIO D.-4

8L 7L 7L 8L 11 VASCO GRUÑON z 6 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

4L 1L 7L 0P 12 CANDY VELOZ a 6 57 GARCIA WALTER L.-4

1L 2L 1L 6P 13 QUE DIA BUENO zd 6 54 ALEGRE PABLO I.-4

11° Carrera PREMIO: ART PRINCE - Distancia 1.100 metros

7S 7L 5L 5L 1 SITNA z 6 57 XX

8L 8L 8L 9S 2 MINI PLACER z 6 57 XX

5S 5S 0L 2L 3 CORSA CLARITA z 6 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 0L 3L 4L 4 SILVIA RAQUEL a 6 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

4L 4S 8L 0L 5 SCHANEL t 6 57 RIVAROLA JUAN C.

0P 6L 9S 9L 6 KLADA z 6 57 GONZALEZ ROQUE L.

0L 0L 9L 5L 7 NIÑA BUDDHA a 6 57 GONZALEZ JOSE N.

0L 6L 4L 8L 8 ANTIGONA MORA zc 6 57 CHAVES URBANO J.-4

3L 3L 3L 1L 9 LA PULPOSA a 6 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

0L 0L 7L 8L 10 MI TRINCHERA z 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

5S 9S 7S 2S 11 LA ROOSVELT z 6 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

8L 9P 9P 7L 12 SRTA QUEEN z 6 57 XX

5L 6L 3L 3L 13 PATA SOY z 7 57 PILIERO SERGIO A.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPODROMO DE LA PLATA:

1ra.) 10 – 13 – 7

2da.) 10 – 12 – 11

3ra.) 2 – 1 – 5

4ta.) 8 – 4 – 1

5ta.) 5 – 4 – 6

6ta.) 2 – 6 - 3

7ma.) 9 – 2 – 5 - 1

8va.) 6 – 9 – 5

9na.) 1 – 12 - 13 - 10

10a.) 10 – 13 - 5

11a.) 8 – 7 – 6 - 11