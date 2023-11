En el arranque de la decimosegunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, Gimnasia igualó sin goles ante Arsenal en Sarandí y dejó pasar la chance de poder acercarse a asegurar la salvación. El Lobo, que venía de ganar en su último partido de visitante luego de 12 partidos y 5 meses sin hacerlo, al superar a Barracas Central por 2-1; ahora no pudo repetir la conquista y empató ante el ya descendido equipo del Viaducto. En ese marco, el entrenador albiazul, Leonardo Carol Madelón, dialogó en conferencia de prensa y explicó por qué no ve el punto ganado con malos ojos. “Queríamos los tres, pero, si analizás, uno no está mal. Necesitamos apagar la ansiedad y ganar en casa. El grupo está bien, es un ejército. Armamos algo bueno entre todos. Sabemos que es duro pero estamos preparados”, comenzó el DT.

Y agregó: “Nos encontramos dos equipos duros. Arsenal es complicado aunque está descendido. Hay que esperar a ver qué pasa en la fecha, pero seguimos sumando”.

Por otra parte, el técnico aseveró: “Este punto hay que hacerlo valer. Esto puede servir a futuro. Es una carrera de resistencia, no un pique de 200 metros. Había que llegar al final con chances y estamos arriba de varios. Cada punto de visitante suma”.

“Tengo a Benjamín Domínguez como una carta buena, creo que hoy era quince minutos antes. Hoy no la vi. Entró bien, desequilibró. Pero no estuvimos finos, nos costó hasta patear al arco. Hay que seguir”, confesó Madelón.

Y por último, destacó: “La experiencia y el trabajo me dicen que no hay que caer en suspicacias. Estamos trabajando para ganarnos las cosas por mérito nuestro. Arsenal dejó sin técnico a Colón y le empató a Talleres e Independiente. Es un punto que debemos potenciar. No hay que confundirse en el final”.

Gimnasia volverá a las prácticas pensando en Atlético Tucumán

En el transcurso de la tarde de ayer, Gimnasia jugó su partido frente a Arsenal de Sarandí. Luego de esto, el equipo cambiará el chip. Así las cosas, el elenco comandado por Leonardo Carol Madelón volverá a las prácticas con un claro objetivo en mente, ya que en la próxima fecha del actual torneo visitará a Atlético Tucumán.

Este duelo, por la Fecha 13 de la Copa Liga Profesional, aún no tiene día y hora confirmados, pero se sabe que se jugará en el Estadio Monumental José Fierro de la provincia tucumana. En este sentido, el Mens Sana aguarda también por la evolución de uno de sus futbolistas, que sufrió una lesión y aún no está disponible.

Este es el caso del defensor Germán Guiffrey, que tuvo una pequeña lesión ligamentaria en uno de los tobillos y podría perderse el partido frente al Decano. Por otro lado, también hubo novedades al respecto de Matías Abaldo, ya que desde Peñarol pusieron los focos en él y su representante se expresó sobre esto.

El delantero sigue dando que hablar en el mundo Gimnasia, ya que es pretendido por el Manya y su continuidad en el Lobo es una incertidumbre. El jugador llegó a préstamo a fines de agosto de este año, desde Defensor Sporting, club al que debería regresar en diciembre del 2024. En este contexto, su representante, Edgardo Lasalvia, dialogó con el programa Todo Pelota y confirmó el interés del elenco de su país: “Es real el interés de Peñarol y el jugador tiene ganas. Ya tuvimos una reunión con el presidente y el vicepresidente. Yo soy hincha del club”, indicó.

Sin embargo, su gran presente en el Lobo y la consideración que Leonardo Madelón tiene sobre él no permitirían que el jugador se vaya tan fácilmente. En principio la opción de compra es de 1.600.000 dólares por el 50% de la ficha, a los que el Lobo le descontaría el monto del préstamo, que es de 200.000 dólares.