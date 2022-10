España se copió de Argentina y compartirá el búnker en Catar:

A 23 días del comienzo del Mundial y a 25 del debut de la Selección Argentina contra Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C, el cuerpo técnico argentino se aseguró de no dejar detalles librados al azar.

A diferencia de otros mundiales, la mayoría de los jugadores viajarán directamente a los Emiratos Árabes Unidos (a la ciudad de Abu Dabi), en donde se jugará un partido amistoso el 16 de noviembre.

Los integrantes del equipo nacional, incluido Lionel Messi, que tendrá su último partido oficial antes de la Copa el domingo 13 de noviembre con el PSG; estarán llegando el 14 de noviembre a la ciudad emiratí en la que quedarán concentrados en un hotel hasta el jueves 17 de ese mes, cuando viajen a Catar para instalarse en la universidad que lleva el nombre del país y que está en la ciudad de Doha. Allí, el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni, a través del área de logística de la AFA, tuvo que acomodar las habitaciones con equipos de aire acondicionado y televisores que fueron comprados especialmente para la ocasión.

Además, se confirmó que en el mismo complejo, pero a una distancia de unos 600 metros, ­también se va a hospedar la selección de España con Luis Enrique, exentrenador de Lionel Messi en el Barcelona.

Los primeros en viajar serán los preparadores físicos del equipo nacional el próximo martes, y a partir del 7 de noviembre se sumarán Scaloni con el resto de la delegación, incluyendo la utilería, los dirigentes y el personal administrativo y de prensa de AFA.

Aun cuando restan 25 días para el primer partido contra Arabia Saudita, el cuerpo técnico tiene estudiado que se estima que habrá 33 grados de sensación térmica y, dado a que el encuentro se jugará a las 13 de Catar, se va a cambiar la rutina alimentaria por única vez.

El primer encuentro de la Selección será el único que le toque jugar al equipo de Scaloni de día, ya que contra México y contra Polonia lo hará de noche (las 22 de Catar y las 16 de Argentina).

A 25 minutos del estadio

De acuerdo al cálculo realizado por el cuerpo técnico, el traslado de los jugadores de la Selección argentina al estadio Lusali, en donde se jugarán los dos primeros partidos, tardará entre 25 y 30 minutos, debido a la distancia de 15 kilómetros que hay que recorrer desde la Universidad de Catar.

El hecho de compartir el búnker con la selección de España no significa que los jugadores argentinos ­tengan que tener contacto directo con los de la Furia. El complejo ­habitacional del equipo de Luis Enrique está dentro del mismo predio, pero a una distancia de 600 metros (seis cuadras) y, debido a lo extenso del lugar, no habría manera de que se crucen a no ser que sea por voluntad propia.

El cuerpo técnico de Lionel ­Scaloni tendrá dos canchas disponibles para poder trabajar, pero la ­realidad es que solo se harán tareas regenerativas entre los partidos, con la excepción de aquellos ­jugadores que no hayan sumado minutos y que tengan que mantenerse activos, quienes podrían formar parte de alguna práctica de fútbol reducido.