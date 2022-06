Siendo la figura absoluta de la goleada contra Italia en el estadio de Wembley, Lionel Messi dialogó con la televisión tras el encuentro y en medio de los festejos. El mejor jugador del fútbol comentó las sensaciones tras el encuentro haciendo un análisis con respecto a la Selección, como así también cómo está el grupo de cara al Mundial de Catar en noviembre.

Sobre el triunfo ante la Azzurra, el 10 dijo: “Cuando vi que el partido estaba controlado, busqué mi gol. Lo del segundo tiempo fue espectacular. Es una demostración de que este grupo está para pelearle a cualquiera”. Además, agregó: “Cuando estamos juntos, nos contagiamos. Sacamos fuerzas de donde no tenemos porque no podemos dar la ventaja en nada. Me encontré bien hoy”.

Continuando con los elogios al equipo de Lionel Scaloni y en sintonía con el partido de ayer, Messi se mostró feliz por la obtención del título que por última vez lo había levantado Diego Armando Maradona en el año 1993 en Mar del Plata: “Salir campeón en el Maracaná y ahora en Wembley es algo increíble. Espero que todos los argentinos estén celebrando como yo. No sabía que el último en levantar esta Copa había sido Maradona. Poder salir campeón en Inglaterra es hermoso”, señaló.

Por último, el astro argentino dejó un mensaje de cara a la Copa del Mundo donde dio tranquilidad al pueblo albiceleste que no aguanta la espera hasta noviembre: “Está bueno acostumbrarse a ganar. La Selección Argentina supo jugar con la desesperación de ellos. Mete cuando no tiene la pelota y cuando la tiene, sabe que hacer. Tenemos que seguir intentando crecer para llegar bien al primer partido del Mundial. Estamos con mucha ilusión”.

“Lo que vale es el espíritu de sacrificio y de lucha”

También el que tomó un tiempo para charlar fue el entrenador Lionel Scaloni, quien se encargó de remarcar la importancia del plantel para los logros que está cosechando Argentina y también fue prudente respecto al Mundial: “Más allá del título, lo más valioso es el espíritu, el sacrificio y la lucha que tiene este equipo. El Mundial es totalmente diferente a esto, con una presión totalmente distinta. No hay que engañarse. Lo bueno es que la gente disfruta con el equipo, aun cuando lo ve en dificultad”, aseguró.