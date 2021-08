Está en juego mucho más que un partido y una clasificación

Tras los resultados que se fueron registrando a lo largo del fin de semana, Gimnasia bajó muchas posiciones en la tabla y la valoración deportiva del equipo quedó sujeta a lo que pueda ocurrir mañana contra Argentinos Juniors, en el partido que marcará la continuidad y eliminación de uno de los equipos en el certamen federal.

El Lobo, por decisión conjunta entre Leandro Martini y Mariano Messera con el Pulga Rodríguez, se privó de tener al mejor jugador del equipo en el partido del pasado viernes en Santa Fe, y la apuesta de “preservar” jugadores para el choque de esta semana contra Argentinos quedó limitada a una victoria y clasificación en la Copa Argentina. De lo contrario, no tendrá sentido haber “cuidado” al delantero por el cual se hizo la mejor apuesta económica de los últimos 15 años, y por el cual se generó una expectativa enorme cuando se logró contratarlo tras haber salido campeón con Colón de Santa Fe.

Según pudo averiguar El Clásico, esta noche habrá una reunión de Comisión Directiva, en la cual se presentarán por primera vez desde la última Asamblea a los nuevos socios que pasaron a integrar el actual gobierno tras la renovación de autoridades.

Hasta ayer, la convocatoria que lanzó el secretario general Daniel Giraud no incluía el tratamiento de la actualidad de los entrenadores al frente del equipo. Pero el saldo de todo lo ocurrido en la sexta fecha, con Gimnasia empezando a perder el partido con Colón desde la semana de preparación cuando se eligió no arriesgar al Pulga Rodríguez, no usar a Holgado y llevar al banco a Carbonero, terminó cambiando algunas posiciones.

Según se supo, la intención de algunos directivos muy cercanos a Gabriel Pellegrino es poner en consideración el futuro deportivo sobre la base de lo que pueda ocurrir mañana contra Argentinos por la Copa Argentina. Si mañana el Lobo elimina al Bichito de La Paternal, no habrá ningún elemento para cuestionar el resultado del trabajo que se viene realizando. Distinto será el panorama si Gimnasia queda eliminado, ya que el arranque del campeonato no fue el mejor. Y entre los principales cuestionamientos no solo están los resultados deportivos, sino también la preparación del equipo durante casi dos meses de pretemporada, ya que al cabo de las cinco primeras fechas se desgarraron tres jugadores: Carbonero (ya recuperado), el Pulga Rodríguez (se perdió los primeros dos partidos) y ahora también Matías Pérez García, sin contar otras lesiones que no tendrían que ver con la preparación física como ocurrió con Guiffrey o Coronel.

En principio, Mauro Coronato y otros dirigentes de fútbol son los que los que avalarían la teoría de un ultimátum a la dupla, en el caso de que mañana el equipo no pueda eliminar a Argentinos.

Si bien la intención de Gabriel Pellegrino es seguir contando con Martini y Messera al menos hasta fin de año, en el caso de que mañana el equipo no ofrezca respuestas se pondría un plazo o se les daría un ultimátum para que puedan encontrar respuestas en el funcionamiento de los jugadores, sobre la base del trabajo que a diario se hace en Estancia Chica.

Por todo esto, en el choque de mañana se pone en juego mucho más que una clasificación y seguir adelante en la Copa Argentina. Hay muchas cosas en juego.