Lo vio tirando basura sobre la Ruta 11 y lo escrachó

Un vecino vio cómo otro arrojaba una enorme cantidad de basura a la vera del camino de la Ruta Provincial 11, a unos metros de la línea de micros de la mano hacia Magdalena. Ante la molestia que le generó, decidió escracharlo en las redes.

“¿A usted le parece que es necesario hacer esto? Usted es un hombre grande. Acá vivimos todos y usted hace esto, me parece mal. No tenemos otro lado donde vivir, no podemos vivir en la Luna, ¿qué va a quedar a nuestros hijos y nietos?”, lo increpó Carlos. El hombre solo lo miró y siguió vaciando su tráiler lleno de basura sobre los pastizales. “Nosotros limpiamos la Ruta, ponemos plata en los impuestos y él viene a ensuciar”, lamentó el frentista.

Grabó toda la secuencia y hasta enfocó la patente del auto, para que quede claro de quién se trataba. “En la vida te vas a encontrar con gente ordinaria y extraordinaria. En un lugar donde la gente va a caminar y a tomar Sol, se atreve a hacer esto, increíble. Ojalá actúe quien tenga que actuar”, comentó. El video tuvo muchas reacciones similares: bronca e indignación.

“Habría que sancionarlo con una gran multa; si no le entra con la razón, que sea por el bolsillo”, sugirió otro vecino.