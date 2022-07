“Estamos muy bien y sabemos que el campeonato es largo”

Eric Ramírez es una de las piezas claves de este Gimnasia, que actualmente se en­cuentra en zona de Libertadores y a un punto del liderazgo del torneo. En un mano a mano exclusi­vo con diario Hoy, la Perla repasó su presente, rescató el valor del grupo y no evitó recordar a Diego Maradona.

—¿Cómo sentís que llegan para el partido del jueves con River?

—Estamos bien, es una semana corta. El jueves tenemos que ir a Núñez y sabemos que es complicado, pero estamos tranquilos porque sentimos que contra Colón fuimos superiores. Por algo su arquero fue figura, tenemos que seguir así.

—¿Qué les genera ver a Gimnasia tan arriba en la tabla?

—Es una sensación linda, hoy estamos segundos a un punto del líder. Este campeonato es largo, tenemos que seguir trabajando ya que nuestro objetivo es entrar a una Copa para el año que viene. Hay que seguir trabajando, ir partido a partido y sacar buenos resultados ya sea en el Bosque, como de visitante.

—¿Sentís que hubo un antes y un después del gol a Andújar sobre la hora?

—Sí, no tengo dudas de eso. Siento que el gol a Estudiantes fue un quiebre. Después de eso Gimnasia se soltó, hasta llegamos a tener un invicto de 14 partidos. Fue muy importante, para mí y para el grupo.

—Hoy fue una jornada especial en Estancia Chica. Fueron muchos chicos del Bosquecito y quedaron maravillados de compartir la mañana con ustedes. ¿Qué te genera ese amor como jugador y qué significó que uno de esos chicos fuera tu hijo?

—Fue algo hermoso, para mí y todos los jugadores. Ni hablar los chicos. Pero me resultó especial porque estaba Bauti (mi hijo). Los chicos estaban felices, creo que no se van a olvidar más la mañana que pasaron. A nosotros generar eso como profesionales nos conmueve.

—¿Qué lugar ocupa Diego Armando Maradona en la vida de Eric Ramírez?

—Diego ocupa uno de los mejores lugares en mi corazón. Estoy muy agradecido a él. Lo sabía, por suerte se lo pude decir siempre que pude. Él confió en mí cuando nadie me veía. Esa tarde en Mar del Plata fue mágica. No me olvido que gracias a él hoy estoy donde estoy en el club, sé que él donde quiera que esté me está cuidando. Así que tengo que seguir jugando y haciendo goles. Por Gimnasia, por mi familia y para que él se sienta orgulloso desde arriba.

—Sus hijos te quieren mucho…

—Tengo muy buena relación con Diego Jr., con las hijas. Y ­también con Benja, el nieto, cada tanto hablamos y sé que hacen fuerza por Gimnasia.