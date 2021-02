En una semana muy complicada para Gimnasia por las bajas y el poco movimiento del mercado de pases que está por cerrar, Leandro Martini y Mariano Messera llevaron a cabo un partido muy difícil contra Boca, donde consiguieron un empate con sabor a poco. Por eso mismo, Martini comentó en el análisis del partido: “Queda un sabor amargo. Habíamos planificado el partido como se dio. En la jugada previa al segundo gol de Boca no vemos foul.

Estamos muy contentos por cómo jugaron los jugadores”. Sobre la falta que terminó en gol de Cardona, Messera amplió: “Sabíamos que podíamos dañar a Boca. Si manejábamos la pelota, no les iba a gustar. Generamos muchas chances y a ellos les costó. Entraron, por eso la bronca. El árbitro inventó un foul en la puerta del área”.



Con respecto a las lesiones en el partido donde Matías Pérez García sufrió un dolor agudo en el bíceps femoral mientras que Víctor Ayala presentó un esguince en el ligamento lateral interno, Potrerito dijo: “Las lesiones son situaciones que no deseamos. Sucede, es fútbol. Los que entraron lo hicieron muy bien, se acomodaron bárbaro al partido. Pensaremos ahora en Talleres y veremos cómo evolucionan los dos”.



La venta de José Paradela a River es casi un hecho y así lo admitió Martini, quien además confirmó que van a buscar un mediocampista, además del central y delantero pedido hace semanas: “La idea es buscar un refuerzo en lugar de Paradela. Estamos apremiados de tiempo, no es lo ideal. Pero estamos trabajando para también reemplazar esa salida”.



Messera además comentó cómo será el resto del torneo y que esperan que siga siendo la continuidad del último: “Estamos para pelear cada partido, no importa el rival ni la cancha. El partido más importante siempre es el que viene, y prepararemos cada uno como una final”. Martini, por su parte, también amplió: “Trabajamos para esto. Más allá de los imponderables, los chicos que entraron lo hicieron de manera muy buena. Eso habla del compromiso que tienen todos. Somos un grupo reducido, estamos con la necesidad imperiosa de que venga gente a sumar”.



Por último, el ex 10 de Gimnasia llenó de elogios al actual 10 del Lobo, quien fue la figura de ayer: “Alemán viene jugando desde que nos hicimos cargo en 2020. Confiamos en él, es un jugador muy importante. Nos da fútbol, visión, panorama, inteligencia. Maneja todos los tiempos, hizo un gran partido hoy, como todos los muchachos”.