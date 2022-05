“Este grupo quiere quedar en la historia grande del club”

Elías Torancio no le escapa al modelo de jugador sacrificado de la Primera D. Su jornada comienza con un viaje en tren desde Plátanos, su ciudad de origen, hasta la estación donde convergen las travesías de otros compañeros para aguardar por el arribo del compañero que comanda el tramo final hasta Ensenada. Luego de un regreso idéntico, el delantero de 25 años cambia los remates en busca de la red por originalidad para brindarles el mejor corte posible a sus clientes: es el dueño de la barbería El Chicho, ubicada en el barrio 3 de Junio de la localidad del partido de Berazategui.

En un lindo mano a mano con diario Hoy, el goleador de Cambaceres habló de todos los temas: el arranque del equipo en el certamen, el recuerdo del Ruso Da Ponte y también un mensaje muy especial para los hinchas del Rojo.

—¿Cómo fueron tus inicios en la profesión?

—Hice inferiores en Arsenal, después dejé por trabajo (ayudante de albañil) y me salió la posibilidad de Atlas en 2018. Me fue bien, quedé y le metí. Pasé a Claypole porque me quedaba bastante más cerca, pero no tuve éxito y acepté la chance de mudarme a La Pampa con toda mi familia. Había metido cinco goles en seis partidos en Atlético Macachín, que militaba en el Torneo Regional Amateur, y debí volverme por el parate debido a la pandemia. Hice un pequeño video y lo mandé a varios lugares. Cuando llegó el Carlos Da Ponte a Defensores de Cambaceres confió en mis condiciones: vio que corría mucho y convertía. Por suerte no lo defraudé y fui el goleador del torneo.

—¿Cómo viste al equipo en el arranque del torneo?

—Lo vi bien al equipo en este arranque de torneo. Tenemos un grupo para lograr grandes cosas y así nos mentalizamos.

—¿Qué significó en tu carrera la figura del querido Ruso Da Ponte?

—El Ruso fue alguien muy importante en mi carrera, con tan poco tiempo logró muchas cosas positivas en Cambaceres. Él ayudaba a todos, se podía hablar cualquier tema personal que siempre te daba una mano. Era un monstruo el Ruso, y lo voy a llevar siempre en mi corazón.

—Además de futbolista, sos el dueño de la barbería El Chicho. ¿Cómo te dividís con los tiempos para cumplir con todo?

—La barbería es mía, ya voy a cumplir ocho meses desde que estoy trabajando muy bien, por suerte. Abro todos los días a la tarde cuando llego de entrenar. Hay días que si estoy muy cansado les aviso a los clientes y vienen al otro día, gracias a Dios ya estoy acomodado con eso.

—Análisis breve de Lugano, el próximo rival...

—Lugano va a ser un equipo muy duro, el año pasado nos costó cuando los enfrentamos, íbamos ganando

2 a 0 y nos empataron. Ojalá el domingo podamos sacar el partido adelante.

—Sos un referente de la institución y te ganaste el cariño de la gente a base de goles. ¿Un mensaje para el hincha de Camba?

—Un mensaje es que nos sigan queriendo que vamos a dejar todo en la cancha, este equipo tiene mucho huevo y corazón. Queremos quedar en la historia del club.