Estudiantes aguarda el amistoso y también espera refuerzos

El plantel de Estudiantes de La Plata retornó a los entrenamientos luego de lo que fue la tarde amistosa del pasado martes ante Huracán, con las dos victorias que sirvieron para subir el ánimo pero principalmente para que Ricardo Alberto Zielinski pueda seguir buscando el 11 titular para jugar la primera fecha del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol ante Sarmiento de Junín, el próximo viernes 16 de julio a las 21.15 en condición de visitante.

En ese marco, los futbolistas se reencontraron en la mañana de ayer en el Country Club. Allí, el entrenador dispuso de una práctica con menor intensidad y aprovechando a bajar las cargas luego de lo que fue el ensayo frente al Globo, aunque igualmente hubo algunos trabajos con pelota en ataque y defensa, como también una especie de regenerativo, para ya empezarse a enfocar en lo que será el choque del sábado en turno matutino contra Atlético Tucumán en el Jorge Luis Hirschi.

Alayes busca un viejo anhelo

Según la información a la que accedió diario Hoy, la Secretaría Técnica comandada por Agustín Alayes empezó a realizar gestiones para concretar, de una vez por todas, el arribo de Andrés Roa, el mediocampista colombiano que juega en Independiente de Avellaneda, y que en 2019 casi arriba al elenco Albirrojo de la mano de Gabriel Milito. En aquel entonces, el volante jugaba en Huracán y decidió emigrar al Rojo. Ahora la intención del Pincha es volverlo a buscar y quedarse con sus servicios.

En cuanto a las salidas, en las últimas horas hubo una comunicación formal entre los dirigentes de Unión de Santa Fe y el entorno de Leandro Díaz, la intención del club santafecino es quedarse con el delantero, aunque el Loco tiene vínculo con el León hasta diciembre, por lo cual en caso de querer ofertar, deberá resarcir a la institución.

Además, Ángel González, pretendido por Rosario Central y con alguna posibilidad de otro país, le dijo que no a la chance de ser refuerzo de Lanús. El Granate pretendía un préstamo, pero más allá de eso, el futbolista no quería llegar a dicha entidad. Finalmente, llegó una propuesta de Arabia Saudita por Nahuel Estévez, pero el volante busca seguir en el Viejo Continente, por lo cual hasta el momento esa opción no corre.