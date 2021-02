Estudiantes arma el rompecabezas para visitar Mendoza

Ricardo Zielinski no podrá repetir el 11, y la frase “equipo que gana no se toca” no tendrá lugar está vez. A raíz de la expulsión de Fernando Tobio en el partido ante River en 1 y 57, Estudiantes está obligado a, por lo menos, realizar una modificación de cara al partido del sábado contra Godoy Cruz en Mendoza.

Además, si bien podría utilizar a Nazareno Colombo en lugar de Tobio, el golpe que tiene Leonardo Godoy en la zona de las costillas, que le impidió entrenar con normalidad, pone en duda su presencia y por lo tanto, Colombo tendría que reemplazarlo.

Ante esta situación, el entrenador analiza modificar el esquema, de un 4-4-2, a un 4-1-3-2. Jorge Rodríguez ocuparía el lugar de Tobio en la defensa, mientras que Mauro Díaz ingresaría al mediocampo para ubicarse detrás de los dos delanteros de referencia, Martín Cauteruccio y Federico González. De esta forma, el equipo formaría con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Jorge Rodríguez, Fabián Noguera, Nicolás Pasquini; David Ayala; Manuel Castro, Mauro Díaz, Diego García; Martín Cauteruccio y Federico González.

Con las piezas sobre la mesa, el cuerpo técnico trabaja para conformar el 11 para el cruce frente al Tomba. En la jornada matutina de ayer el plantel se volvió entrenar en el Country Club de City Bell y, con trabajos físicos en la primera parte de la práctica y con un ensayo táctico más tarde, Zielinski va sacando

conclusiones.

Los futbolistas retornarán a las prácticas hoy, desde las 9.15, mientras que a las 8.30, los futbolistas, cuerpo técnico, auxiliares, médicos y toda la estructura del fútbol profesional se someterán a los exámenes PCR de coronavirus.

Por otro lado, cabe destacar que la Reserva dirigida por Pablo Quatrocchi viajará hoy rumbo a la provincia de Mendoza, a fin de afrontar el compromiso con Godoy Cruz programado para mañana a las 9 en el predio Tombino.

La delegación Pincha, que se hospedará en el Hathor Hotels, estará conformada por estos jugadores: Julián Ascacibar, Rodrigo Dinocco, Franco Rodríguez, Emiliano González, Aaron Spetalle, Franco Romero, Ezequiel Naya, Bautista Kociubinski, Esteban Obregón, Fabricio Iacovich, Juan Cacace, Nicolás Fernández, Nicolás Palavecino, Gonzalo Desio, Vinicius Lansade, Braian Aita, Gonzalo Piñeiro, Luciano Squadrone, Gaspar Di Pizio, Damián Valente.