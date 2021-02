Diego Díaz se burló de la voz de Falcioni y fue repudiado: Independiente emitió comunicado

Diego Díaz es tendencia en Twitter nuevamente por burlarse en vivo de la voz de Julio César Falcioni. El conductor de “Superfútbol” se ganó el repudio de los usuarios por exabrupto en relación al entrenador de Independiente.

El periodista imitó la voz del Emperador la cual cambió de timbre después de una operación de cáncer de laringe a fines de 2017, es por esto el enojo de las personas y sus tuits cargados de bronca, tanto convirtieron en tendencia a Díaz.

"A mí me cuentan que cuando terminó el partido el otro día, alguien entró al vestuario y levantó la voz sintiéndose obviamente con derecho porque hace un tiempo que está en el club y lo agarró el entrenador y le dijo 'Acá no, ahora no'", contó Diego Díaz increíblemente distorsionando su voz y faltándole el respeto a Julio César Falcioni.

"En algún momento no tenía nada de voz, la fui recuperando poco a poco. Hay momentos que sale mejor y otros que no tanto. Hice un tratamiento con fonoaudiología y otro para engrosar las cuerdas vocales. Lo que más me molesta es que no puedo gritar en la cancha", decía hace un tiempo en diálogo justamente con TyC Sports.

Este enojo de la gente con el periodista no es nuevo. La semana pasada, Díaz generó revuelo con una frase en relación al festejo del cumpleaños de Esteban Andrada y el fallecimiento de Santiago “Morro” García.