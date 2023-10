Estudiantes baraja y da de nuevo en City Bell

Volver a las bases. Estudiantes de La Plata no logra acomodarse en el torneo local y, después de lo que fue la derrota ante Platense en Vicente López, el equipo retoma los entrenamientos en el Country Club de City Bell de cara al partido del lunes frente a Sarmiento en el estadio Jorge Luis Hirschi. En ese aspecto, en el cuerpo técnico evalúan volver a las bases. A encontrar el equipo que supo inquietar a casi todos los rivales en el certamen doméstico y también internacional.

“Siempre es una alternativa volver a una formación con la que uno se sintió seguro. Yo no siento que sea esa situación el problema, pero tener esa alternativa es válida también”, explicó Eduardo Domínguez después de la derrota con el Calamar.

En primera instancia, quien parecería tener un lugar asegurado, más allá del error en el partido ante Platense, es Santiago Núñez. Lo mismo Zaid Romero, que cuando termine de agarrar ritmo futbolístico será de la partida. El otro nombre propio que hoy por hoy estaría adentro sería Ezequiel Muñoz, de lo poco destacado de la última línea albirroja en Vicente López.

En tanto, no podrá contar con Luciano Lollo, intervenido y sin chances de sumarse hasta el 2024, y Federico Fernández, el otro nombre por el que espera Domínguez. Algo más atrás en la consideración están también Nicolás Fernández y Juan Cruz Guasone. Lo concreto es que el cuerpo técnico del Pincha deberá encontrar alguna variante para que el 11 vuelva a ser y encuentre algo de regularidad, sobre todo pensando en que, inmerso en este presente, corre mucho riesgo no sólo el hecho de llegar a la final de la Copa Argentina, sino también de acceder a una competencia internacional de cara a la próxima temporada.

En ese escenario, Domínguez mostró su preocupación por un nuevo paso en falso y dijo: “Las sensaciones son muy malas. Tenemos las dos caras de la moneda, hay que reconocerlo con humildad y pies sobre la tierra. Es muy difícil tener un objetivo claro si no sabemos a quién representamos. A la gente no le podemos regalar este partido angustiante”.

Luego confesó: “Me preocupa creernos lo que no somos, si no nos agarramos de nuestras fortalezas y creemos en algo efímero, nos van a seguir pasando estas cosas. Todos estamos involucrados y somos responsables, tengo que encontrar la solución inmediata para generar certezas y confianza”. “Siento que no somos lo que hicimos en el primer tiempo. Lo que sí tenemos que entender es lo que representamos y por quién jugamos, no se nos puede olvidar jamás”, concluyó el técnico.

Boselli: “Tenemos que saber que no somos el Barcelona ni el Real Madrid”

El delantero albirrojo fue muy autocrítico luego de la caída en Vicente López y dijo: “El primer no fue parejo. Para nosotros fue muy malo. No se puede tener tanta irregularidad, de hacer un gran primer tiempo en Copa Argentina a lo de hoy. No podemos ser un equipo tan ciclotímico”. Así remarcó que la primera mitad fue muy pobre.

Por otra parte, expresó: “Tenemos que replantearnos muchas cosas y hacer autocrítica. Realmente no se puede ser un equipo tan bipolar, tener muy buenos partidos y después muy malos como hoy. De esto se sale con trabajo y humildad, mucha humildad, saber que no somos el Barcelona ni el Real Madrid”.

Por último, declaró: “Es no creerte más de lo que sos. Hoy un equipo corriendo y metiendo más que vos te ganó”.