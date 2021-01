Estudiantes: Como Zubeldía, Zielinski se interna en el Country, y Marcos se puso Rojo ante la oferta de Verón

Tan complejo fue el resultado del balance que realizó Ricardo Zielinski en Estudiantes, que el nuevo cuerpo técnico no pierde tiempo y se adelantó a la pretemporada.



Ayer, parte de los colaboradores que estarán junto al Ruso se instalaron en el Country de City Bell, en donde tienen previsto vivir -en una primera instancia- para estar día y noche planificando los entrenamientos que se llevarán a cabo a partir de mañana. Guillermo Farré y Adrián Czornomaz ya están instalados en el predio esperando por el entrenador, que entre esta noche y mañana se sumaría junto a Alfonso Meoni y Emmanuel Depaoli.



De acuerdo a lo que pudo averiguarse, en la primera semana se van a priorizar las tareas físicas y los trabajos de campo, muchos de ellos en doble turno en el Country albirrojo, donde hace 55 años Osvaldo Zubeldía comenzaba a formar la base del equipo multicampeón. Por aquellos tiempos, el Ruso Zielinski apenas era un niño, pero con el paso de los años fue aprendiendo y conociendo la historia de Estudiantes.



Al final de cada semana de preparación habrá evaluaciones y partidos amistosos, con la premisa de llegar al 14 de febrero de forma aceitada.



También se llegó a acuerdo con la dirigencia para intentar sumar al menos un refuerzo por semana, siendo prioridad un defensor central, un volante creativo y un delantero. En tal sentido, más allá de algunas versiones, no es prioridad sumar un volante de marca como podría ser en un futuro Santiago Ascacíbar.



Además de intentar recuperar a Fernando Tobio, el Pincha le dará un ultimátum a Marcos Rojo, quien según fuentes cercanas al propio futbolista, se puso “colorado” cuando se enteró que el presidente Juan Sebastián Verón estaba dispuesto a igualar la oferta económica que pudiese hacerle Boca, ya que se sintió entre la espada y la pared para no dañar el sentimiento de los hinchas del Pincha.



Además de Rojo, desde la Secretaría de Fútbol mañana se buscará avanzar con firmeza en la contratación del mendocino de 25 años, Jorge Agustín “el Corcho” Rodríguez.



Asimismo, hubo movimientos por el mediocampista Rodrigo Aliendro y el propio Zielinski ya tomó contacto con Luis Rodríguez, quien hasta hace tres meses estuvo cerca de sumarse a Gimnasia y hasta llegó a declarar que le hubiese gustado jugar en el equipo de Diego Maradona.