Estudiantes da vuelta la página en City Bell

Cambia el chip con la necesidad de sumar de a tres en el torneo local. Luego de la travesía en Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense, Estudiantes pasa de página y pone el foco en el compromiso de mañana ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

El empate 0-0 del jueves por la noche en Curitiba por la Copa dejó al Pincha con grandes chances de acceder a la siguiente instancia del certamen continental. Por esta razón, y directamente relacionado con lo que sucederá mañana, el cuerpo técnico trabajó ayer en Brasil con un equipo alternativo de cara al partido ante el Cuervo.

La delegación albirroja no emprendió el regreso rápido, sino que pasó la noche en el hotel NH de Curitiba. Por eso, los futbolistas tuvieron una práctica matutina en tierras brasileñas y luego regresaron en vuelo charter por la tarde. Los jugadores que jugaron de arranque ante Paranaense realizaron trabajos regenerativos, mientras que el resto del plantel que no tuvo acción, o tuvo poca, intensificó las tareas bajo la atenta mirada de Ricardo Zielinski.

En esta línea, la idea del entrenador es apostar a la rotación, pensando en cuidar futbolistas de cara al duelo de vuelta por los cuartos de final de la Libertadores en Uno. De todos modos, el Ruso quedó conforme con lo hecho por le equipo en Brasil, por lo que los cambios serían estrictamente para administras las cargas físicas de los jugadores.

“Fue un partido parejo y difícil. Esto dura 180 minutos, está abierta la serie”. Con este concepto, Ricardo Zielinski definió el empate sin goles en Brasil. “Hicimos un partido inteligente e intenso, y ahora tenemos que definirlo en nuestra casa en un partido que va a ser difícil como hoy (jueves). Considero que el empate es justo, fuimos ordenados en todas las líneas y estuvimos a la altura de Estudiantes”, señaló el DT y valoró: “El apoyo de la gente que vino hasta acá fue maravilloso, también le agradezco a aquellos que no pudieron viajar, siempre nos sentimos acompañados”.

El conductor del plantel albirrojo remarcó que Estudiantes está en una instancia a la que no llega hace muchos años: “Vale la pena enfocarse en la Libertadores, me parece que jugando esta instancia es muy difícil concentrarnos plenamente en otra cosa que no sea este objetivo”.

Acerca de la revancha, Zielinski destacó: “Siempre fuimos competitivos en cualquier lugar, con eso la gente puede estar tranquila. Depende más de nosotros que del rival. Si no hacemos un buen partido, el rival nos complica. La historia la escribe uno mismo. La semana que viene tendremos que hacer un partido muy bueno. Paranaense es un equipo de jerarquía”.

“Hicimos un gran esfuerzo y nos llevamos un buen resultado”

Manuel Castro habló en conferencia de prensa luego de la igualdad 0 a 0 ante Athletico Paranaense por la ida de los cuartos de final de la Libertadores en Curitiba y remarcó: “Hicimos un gran esfuerzo, buenos minutos finales y nos llevamos un buen resultado”.

“Teníamos ansiedad por jugar este partido. Ahora queremos revertir nuestra imagen en el torneo local y sumar puntos”, aseguró el mediocampista.

Tras el empate 0-0, Castro sostuvo: “El balance es positivo. Tuvimos alguna jugada clara para llevarnos algo más y supimos cerrarnos cuando nos atacaron”.

“Ahora quedan 90 minutos. Tenemos que enfocarnos en el partido del fin de semana por el torneo local y luego sí, pensar en la revancha que va a ser muy duro como el partido de hoy”, cerró.

Bonificación para los socios que viajaron a Brasil

El Club Estudiantes de La Plata informó en las últimas horas que, a quienes hayan adquirido entradas para asistir al partido ante Atlhetico Paranaense del pasado jueves 4 en Curitiba por la Conmebol Libertadores, deberán conservar el ticket (online o presencial), para obtener la bonificación de la cuota social y la adjudicación de puntos para el ranking.

Como fue informado, los socios y socias que compren las entradas para el partido en Brasil no pagarán las próximas tres cuotas sociales, y además se les acreditarán los 160 puntos por asistencia al encuentro.