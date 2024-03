Estudiantes debutará en la Libertadores ante Huachipato en Chile

Agenda confirmada. Luego de que en Luque, Paraguay, se sortearan los grupos de la Copa Libertadores, ayer la Conmebol confirmó las fechas, días y horarios de los encuentros de cada zona del certamen.

En esa línea, Estudiantes iniciará su camino como visitante ante Huachipato en Chile por la primera jornada del Grupo C. Será el 3 de abril a las 19 en Talcahuano. En las fechas de local, jugará el 9 de abril ante The Strongest, el 23 de abril con Gremio y cierra su participación de local frente al conjunto chileno el 29 de mayo. Los encuentros de visitante serán el 9 de mayo a las 21 ante The Strongest y el miércoles 15 de mayo desde las 19 en Arena Do Gremio ante el equipo brasileño. En cuanto a los viajes que tendrá el elenco conducido por Eduardo Domínguez, el periplo más largo será de 2.600 kilómetros, cuando visite al equipo boliviano, The Strongest.

La competencia continuará con los 8vos de final que se disputarán entre el 14-8 y 21-8; 4tos desde el 18-9 y 25-9; semifinal la semana del 23-10 y 30-10, y por último la gran final el sábado 30 de noviembre. El duelo decisivo sería ese día en Buenos Aires, según lo que publicó la Conmebol en las redes sociales. Todavía no se publicó el estadio porque si llegan dos equipos de poca convocatoria, la final podría disputarse en una sede alternativa con menor capacidad.

Cuándo juega Estudiantes en la Copa Libertadores 2024

Fecha 1: vs. Huachipato – 3 de abril, 19 hs (V)

Fecha 2: vs. The Strongest – 9 de abril, 19 hs (L)

Fecha 3: vs. Gremio – 23 de abril, 19 hs (L)

Fecha 4: vs. The Strongest – 9 de mayo, 21 hs (V)

Fecha 5: vs. Gremio – 15 de mayo, 19 hs (V)

Fecha 6: vs. Huachipato – 29 de mayo, 19 hs (L)