Estudiantes, entre las bajas y los refuerzos para Zielinski

¿Y ahora Ruso? En los último días Ricardo Zielinski perdió a su mano derecha en el cuerpo técnico, Guillermo Farré, quien ya se despidió y confirmó que será el nuevo entrenador del club de sus amores, Belgrano de Córdoba.



Ahora, con Adrián Zcornomaz como su asistente principal en el banco de suplentes, el Ruso, que tuvo que viajar a Tucumán por trámites personales e inmobiliarios, evalúa los nombres y apellidos que no seguirán en el equipo y los refuerzos que podrían reemplazar a los que dejen una vacante en el 11 titular. Se trata de dos nombres que se encuentran muy bien considerados por el entrenador: Lucas Rodríguez y Federico González. Tan es así que el DT pidió por su continuidad después de junio, mes en el cual finalizan sus vínculos contractuales. No obstante, uno por decisión propia del jugador, y otro porque la Secretaría Técnica del Pincha no está convencida de extenderle el contrato a un jugador que hasta ahora no rindió en lo deportivo y en lo económico significó una pérdida, ambos dejarían el club.



De esta manera, y según la información a la que pudo acceder El Clásico de diario Hoy, el Ruso solo aceptaría perder a dos piezas claves si son reemplazados por dos jugadores de experiencia y jerarquía. Algo que no será sencillo en un mercado de pases austero y con varios futbolistas eligiendo seguir sus carreras profesionales fuera del país debido a la coyuntura actual y la poca estabilidad económica.



Lo cierto es que a priori Zielinski no contaría ni con TItí Rodríguez ni con Federico González cuando el plantel profesional retome el trabajo y comience la pretemporada el 7 de junio en el Country de City Bell. A lo que el Ruso pidió, para esa altura, sumar a por lo menos dos refuerzos. En la dirigencia Albirroja continúan trabajando para cumplirle los deseos al entrenador, aunque por ahora viene todo muy tranquilo, en donde el único jugador al caer, hasta el momento, es Matías Pellegrini.

