“Estudiantes jugó sin luces, Central Córdoba se cansó y al final el que festejó fue el puntero de la Zona 1”

Central Córdoba y Estudiantes jugaron un partido vibrante. De ida y vuelta y el protagonismo repartido.



En el primer tiempo, en una de las jugadas más claras para los locales, era mano y no la vieron. Los Santiagueños se ponían 1 a 0 arriba habiendo buscado poco, mientras Estudiantes tambaleaba. Pero un horror del arquero de Central Córdoba (que después de esa jugada se puso muy nervioso) le permitió al Pincha ponerse 1 a 1 porque Godoy ganó un rebote luego de un centro de Sánchez Miño y lo único que tuvo que hacer fue empujarla.



Los Blanquinegros, en una muy buena jugada, fallaron dos veces y Andújar salvó a Estudiantes cuando tenían el 2 a 1. Después hubo otro gol errado, pero ahora del León.



Sobre el final del primer tiempo mejoró Central Córdoba. Así se fueron al descanso: los santiagueños con una situación más generada que Estudiantes, pero parejos.



La gran diferencia fue que los locales avanzaron por su buen juego de ataque. Las de Estudiantes no. Solo se dieron por errores de los mediterráneos.



El sector izquierdo de Estudiantes no paró a nadie ni creó juego y futbolísticamente Central Córdoba de Santiago del Estero fue más.



Estudiantes, por momentos, fue muy pobre. Yo hubiera puesto a Castro por derecha y Ángel González por izquierda dejando a Sánchez Miño de lateral.



Jorge Rodriguez es un “reloj”. Pero a los siete minutos del segundo tiempo el Pincha cometió otro error y se salvó por milagro. Tapando a Jorge Rodríguez y Ayala muere la creación de Estudiantes.



Por momentos falló el fondo de Central Córdoba otra vez (la cuarta) y erró el gigante Díaz. Galeano fue el creativo de los santiagueños.



En una nueva embestida de Estudiantes, erró Díaz y estuvo muy bien Ángel González suelto de media punta. A partir de ese momento emparejó Estudiantes. Insisto, la zona izquierda donde está Pasquini fue una invitación para el desborde local.



Al final, Central Córdoba se cansó y Estudiantes se fue sin luces.

Solo festejó el puntero de la zona y los equipos seguidores del Pincha y los santiagueños.