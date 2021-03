Franchi: “Creo que San Carlos respondió bien los tres partidos”

Villa San Carlos tendrá mañana la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana donde el rival será Sacachispas, desde a las 15.30 en el estadio Genacio Sálice de Berisso. Por ello, el técnico del primer equipo, Laureano Franchi, charló con este multimedio donde contó detalles del momento de sus dirigidos.



En diálogo con diario Hoy, el entrenador del Celeste le contó a este multimedio que “estamos contentos con el inicio, aunque con un sabor medio amargo de Acassuso, que si bien perdimos, hubo cosas positivas. Creo que el equipo respondió bien los tres partidos, mereció ganar dos y empatar uno”.



Además, agregó: “El grupo es espectacular, hace muchos años que tiene una base de una condición humana tremenda, les gusta laburar, les gusta escuchar la propuesta. Hemos hablado con todos, es un ida y vuelta muy lindo”.



“Nosotros le decimos que al que no juega tiene que estar enojado, está perfecto que estén así, no hay falta de respeto, ni destrato. Tratamos de que todos entrenen igual, que todos sepan cómo vamos a jugar cada partido, los 27 entrenan igual y compiten, uno elige y se puede equivocar”, manifestó.



En torno a la conformación del plantel, el DT deslizó que tienen un grupo largo, y añadió que “no es lo ideal, ya la competencia entre dos por puesto es difícil, con tres más, al tener así hay jugadores que terminan entrenando menos”.



“Lo vemos bien a Brianese, con Atlanta jugó bien, le faltó estar algo más fino, se le pidió en la parte defensiva y lo ofensivo donde cumplió. Nosotros creemos que tiene condiciones y depende de él su actitud, desde el cuerpo técnico le damos herramientas y el techo se lo ponen ellos”, expresó.



“Trabajamos mucho la pelota parada y los detalles terminan definiendo, no podemos regalar dos goles en esa situación. Es una jugada donde hay que marcar y tratar de que el rival no toque el balón. Tendríamos que tener cuatro puntos, eso genera fastidio”, marcó.



Por su parte, los 11 para jugar ante Sacachispas serían: Benítez; Molina, Manés, Machín, Massi; Saborido, Raverta, Acosta, Alegre; Brianese y Badell.