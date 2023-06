Estudiantes modificó el esquema pero no le alcanzó

Hizo los deberes, pero se quedó corto. Tal como adelantó diario Hoy el fin de semana, Eduardo Domínguez modificó el esquema de su equipo, sacó un defensor y propuso una delantera con dos centrodelanteros como Mauro Boselli y Guido Carrillo en busca de una goleada que le permitiera clasificar a octavos de la Copa Sudamericana.

Con estas variantes, Estudiantes de La Plata le ganó 4 a 0 a Oriente, pero no le alcanzó para superar al Red Bull Bragantino en el Grupo C. El Pincha debía golear al combinado boliviano y esperar que Bragantino no superara a Tacuary en Brasil. Y las primeras noticias que llegaban desde el país vecino no eran positivas: el prematuro gol de Marcos Vinicios confirmaba el liderazgo del conjunto del portugués Pedro Caixinha.

Cuando el cronómetro marcaba la media hora, ya estaba todo liquidado. Los gritos de Lucas Evangelista, Marcos Vinicios y Eduardo Sasha confirmaban una goleada del Bragantino que dejaba al conjunto de Eduardo Domínguez como escolta.

A pesar de la victoria ajena, el León no se resignó y antes de llegar al descanso se puso en ventaja a través de sus delanteros históricos: Mauro Boselli y Guido Carrillo. El 2 a 0 en la etapa inicial auguraba un monólogo local.

En el complemento Benjamín Rollheiser transformó el triunfo en goleada, pero para esas alturas ­Bragantino ya había sacado una diferencia de 7 a 1, una aplastante humillación sobre Tacuary que no modificaba la ecuación. Incluso en el cierre, Eros Mancuso selló el 4 a 0 tras una gran proyección en el ataque. El único consuelo para Estudiantes era que en la siguiente instancia iba a enfrentar a uno de los rivales más débiles de la Copa Libertadores.

El Pincha cumplió con su deber pero aún así no le alcanzó para quedarse con el primer puesto del Grupo C. El tremendo triunfo por 4-0 no alcanzó porque en Brasil su rival amplió su diferencia de gol, se quedó con el primero escalafón y se metió directamente en los octavos de final. Ambos equipos finalizaron con 14 puntos, con cuatro victorias y dos igualdades (ambas en los duelos entre sí).

Boselli, Carrillo, Rollheiser y Mancuso marcaron para el dueño de casa que se queda con un gran premio consuelo. Deberá formar parte de los 16avos de final pero al coronarse como el mejor segundo dentro de toda la Copa Sudamericana se medirá ante el peor tercero que provenga desde la Libertadores, por lo que en La Plata se espera un rival más accesible con los ojos puestos en luchar hasta el final en el plano internacional.

El doble nueve volvió a las canchas

Estudiantes goleó 4 a 0 a Orien­te Petrolero en el cierre del Grupo C de la Copa Sudamericana y, aunque no le alcanzó para acceder a los octavos de final del certamen continental, Eduardo Domínguez se llevó una buena imagen del juego de su equipo. Después de varios partidos, ayer volvieron a compartir ataque de arranque Mauro Boselli y Guido Carrillo. Además, ambos marcaron para lo que fue el triunfo del elenco albirrojo ante los bolivianos.

Los dos delanteros del Pincha ya habían compartido delantera en este 2023, aunque desde el arranque solamente en tres ocasiones, dos con Abel Balbo en el inicio del año (ante Arsenal y Lanús) y una con Eduardo Domínguez hace poco (frente a Tacuary en Paraguay).

Sin embargo, esta decisión se dio a partir de la molestia de Jorge Rodríguez. El entrenador probó alternativas y una de ellas fue la de sumar un delantero más.