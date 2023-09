Estudiantes, otro partido pobrísimo y ya van varios

Por Daniel “Profe” Córdoba

Antes de esos últimos cinco minutos del primer tiempo, el desarrollo del juego fue muy trabado y muy sucio. Obviamente ninguno de los dos regaló nada, ni Tigre con su 4-4-2 o 4-4-1 o 4-3-3; porque, de acuerdo a las características de los jugadores, podría ser cualquiera de los tres sistemas de un equipo de cuidado para Estudiantes. Sucede que ninguno pisaba el área y el local no tuvo esas dos situaciones de gol que tuvo el Pincha en los últimos cinco minutos, ni por aproximación. En el trámite en general, yo diría que el León jugó como juega en 1 y 57, 10 minutos después fue parejo o fue de Tigre. ¿Qué le pasa a Estudiantes que arruga tanto cuando va afuera? ¿Por qué hay jugadores, como Rollheiser, que no son lo mismo afuera que en La Plata? Así es como el Pincha carece de aquello que lo llevó a hacer historia en la década del 60.

Fue un primer tiempo regular, y Tigre fue un poquito mejor, no mucho más. A pesar de haber regalado prácticamente dos tercios del primer tiempo, las mejores fueron del equipo de Domínguez. Pero, verdaderamente no entiendo cómo cuando hay tanta presión no se dan cuenta de que no se puede salir por abajo, sino con el arquero, buscar el rebote y la segunda jugada; porque si la perdés con tu equipo desplegado se te viene un lío en contra tuyo.

Pasamos al complemento y yo digo “¿nunca le van a avisar, al que deban avisarle que supongo es el entrenador, que si el rival tiene cuatro mediocampistas y Estudiantes, por más que ponga cinco atrás, tiene tres; si los marcadores de punta no salen a volantear constantemente va a perder el mediocampo?”. Es por esto que el Albirrojo pierde el mediocampo todos los partidos, porque una línea de cinco con los dos laterales que jueguen de eso hace superioridad numérica con el rival que, normalmente, te mete cuatro futbolistas en el medio; pero a la vez veo tres mediocampistas corriendo detrás del rival contra cuatro rivales que se cansan de tenerla, tocar y tocar.

En el complemento, Tigre era quien dominaba en el campo pero no pisó el área y no se le veía ni factor sorpresa, ni movilidad, ni diagonales. Es muy complicado para Aaron Molinas, el ex Boca no pasa y no termina las jugadas. Pero en 20 minutos, pese a todo esto, Tigre siguió teniendo la iniciativa y fue fundamentalmente porque la visita perdió el mediocampo. Cuando entró Atum, yo supe que sería y que tenía que salir Rollheiser, con los últimos cuatro rendimientos realmente pobres.

En 30 minutos, salvo alguna jugada esporádica, Estudiantes estaba jugando más hacia atrás que hacia adelante, y salvo que su rival tuviera alguna pelota parada, difícilmente le creó situaciones de gol. Desde el punto de vista táctico y estratégico, Estudiantes fue superado una vez más. Y realmente no se sabe por qué, porque yo creo que tiene el tercer mejor plantel de Argentina.De todas formas, a fuerza de dos pelotas paradas, llevó a Tigre hacia su área.

De esta manera, se cerró otro partido pobrísimo de Estudiantes, en el que, aun así podrían haber conseguido la victoria. La prueba está en que las figuras fueron los tres marcadores centrales y el arquero. El Pincha hizo un partido flojísimo, no puede ser que el más peligroso sea Eros Mancuso con sus proyecciones por derecha, y ya van varios partidos que se dan así.