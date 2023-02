Estudiantes pone primera en City Bell

Manos a la obra. Después del empate del sábado ante Sarmiento de Junín en condición de local, Estudiantes vuelve hoy a los entrenamientos en el Country Club de City Bell de cara a lo que será el compromiso del próximo lunes frente a Unión en Santa Fe, correspondiente a la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol.

El fin de semana, el equipo dirigido por Abel Balbo volvió a quedar en falta ante su gente con otro encuentro sin poder ganar en casa. Los hinchas se volvieron a ir con bronca, y hubo reclamos para con el técnico albirrojo. En ese contexto, el plantel profesional comienza hoy la semana de trabajos en la cancha principal del predio albirrojo, y justamente Balbo tendrá que retocar algunas piezas para encontrar regularidad en lo que va del certamen doméstico.

Estudiantes lleva cosechados tan solo cinco puntos en cinco encuentros. Se posiciona en la decimoctava posición y el equipo no presenta mejorías, pese a que en las últimas dos jornadas sumó cuatro de seis unidades. En cuanto a la conformación del once para visitar al Tatengue, el DT esperará por la recuperación definitiva de Leonardo Godoy, mientras que también podría incluir a Ezequiel Muñoz dentro del equipo titular.

Balbo sigue firme con su idea

“El camino es este, la idea de juego es clara. En la única jugada que tuvo Sarmiento nos empataron. Pienso que los chicos lo hicieron bien. El empate fue una circunstancia del partido”, comenzó diciendo Abel Balbo. Y se refirió al partido de Zuqui: “Hizo un partido excelente, pero estaba amonestado y un poco cansado, por eso salió. La idea era poner a Sosa para administrar el juego con su experiencia y calidad”. Posteriormente, analizó la falta de gol en el equipo: “Tenemos que convertir más, tenemos jugadores de gran valor en la fase ofensiva y seguramente los goles ya van a venir. Yo estoy contento con la parte ofensiva del equipo, pero tenemos que generar mas situaciones. Hoy no fue el mejor partido de Estudiantes. Pienso que hicimos un buen partido, pero hay mucho por mejorar”. “El hincha hace bien en estar enojado, es el tercer partido que jugamos de local y no ganamos. Estoy en deuda con la gente, los entiendo. Está bien que me insulten, yo soy el responsable”, concluyó el entrenador.