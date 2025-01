Estudiantes presentó a Alexis Castro

Llegó el primero. El mediocampista Alexis Castro, flamante incorporación de Estudiantes de La Plata, tuvo este miércoles su presentación en conferencia de prensa. “Me han llamado en mercados anteriores, en esta ocasión Marcos (Angeleri) me acercó las ganas de Domínguez de que forme parte del equipo. Estoy agradecido y me encuentro en un lindo momento de mi carrera, estoy muy contento de llegar a este club. De a poco me adaptaré a lo que es Estudiantes”, dijo el futbolista.

Con respecto a su primera impresión del club, Castro manifestó: “Se nota que es un club ordenado, es un grupo de chicos de una calidad humana espectacular, aportaré de mi parte en lo futbolístico e ir agarrando el ritmo del fútbol argentino. El equipo está bien trabajado y sabe lo que quiere”.

Sobre sus características como jugador, “Pucho” expresó: “Soy un volante mixto. Trato de ayudar en todas las fases, desde lo defensivo hasta la construcción del juego. Trato de pisar el área, con Eduardo hice varios goles en Colón, vengo de hacer una muy buena temporada en Nacional… creo que me destaco más en lo ofensivo que en lo defensivo, pero siempre trato de dar una mano, ocupar posiciones… después dependerá de lo que me pida el técnico. Estoy dispuesto a aprender”.

Y agregó: “Para un jugador se hace fácil cuando una institución es grande, prolija, viene ganando cosas, tiene una idiosincrasia. Sabía como trabajaba el cuerpo técnico, y eso para un jugador es muy importante porque nosotros queremos la comodidad necesaria para rendir. Eso Estudiantes te lo brinda. Hablé con Eric (Meza), me dijo que la gente de acá me iba a tratar muy bien, que el grupo era espectacular. La decisión fue fácil y rápida”.

“A donde fui me tocó jugar bastante. Disfruto del día a día y de la profesión, soy un jugador bien predispuesto. Lo importante en este deporte es siempre intentarlo, espero darle mi mejor versión al club”, cerró el volante.